Кыргызстанцы через госипотеку смогут купить квартиры Камчы Кольбаева

У ликвидированного криминального авторитета из Кыргызстана Камчи Кольбаева обнаружили более 800 квартир и другое имущество. Принадлежавшее "вору в законе" жилье будет распродано гражданам через государственную ипотечную систему. Об этом заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, сообщает СМИ.

По словам руководителя ведомства, в одном из жилых комплексов у Кольбаева имелось 700 квартир. В других ЖК - до 60. Все они будут предоставлены жителям Кыргызстана через госпрограмму.

Глава ГКНБ также отметил, что родственников, жен и детей членов ОПГ "не будут трогать, если они не будут нарушать закон". Выяснилось, что жена Кольбаева попросила оставить ей ресторан и машину. Трем дочкам силовики оставили по квартире, чтобы они не остались на улице. Двум сыновьям оставили две квартиры, два земельных участка и СТО.

Пусть живут на честно заработанные средства. Но незаконно добытые миллионы, миллиарды, дома, имущество мы вернули государству. Если посчитать в совокупности, то 20 млрд сомов (103,6 млрд тенге) возвращено в бюджет. Остальное тоже перейдет государству, - сказал председатель ведомства.

Напомним, 4 октября в Бишкеке во время "специальной операции по задержанию" был убит криминальный авторитет Камчы Кольбаев.