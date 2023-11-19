Погода
$ 89.05 - 89.72
€ 96.20 - 97.20

Кыргызстанцы через госипотеку смогут купить квартиры Камчы Кольбаева

226  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

У ликвидированного криминального авторитета из Кыргызстана Камчи Кольбаева обнаружили более 800 квартир и другое имущество. Принадлежавшее "вору в законе" жилье будет распродано гражданам через государственную ипотечную систему. Об этом заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, сообщает СМИ.

По словам руководителя ведомства, в одном из жилых комплексов у Кольбаева имелось 700 квартир. В других ЖК - до 60. Все они будут предоставлены жителям Кыргызстана через госпрограмму.

Глава ГКНБ также отметил, что родственников, жен и детей членов ОПГ "не будут трогать, если они не будут нарушать закон". Выяснилось, что жена Кольбаева попросила оставить ей ресторан и машину. Трем дочкам силовики оставили по квартире, чтобы они не остались на улице. Двум сыновьям оставили две квартиры, два земельных участка и СТО.

Пусть живут на честно заработанные средства. Но незаконно добытые миллионы, миллиарды, дома, имущество мы вернули государству. Если посчитать в совокупности, то 20 млрд сомов (103,6 млрд тенге) возвращено в бюджет. Остальное тоже перейдет государству, - сказал председатель ведомства.

Напомним, 4 октября в Бишкеке во время "специальной операции по задержанию" был убит криминальный авторитет Камчы Кольбаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433594
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  