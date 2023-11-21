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Канал скорее жив, чем мертв

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- Канат Кожоев
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В Ысык-Атинском районе полным ходом идет реабилитация стратегически важного межхозяйственного канала Р-4.

Это даже не реабилитация, а реанимация. Канал вот-вот отпразднует 70-летний юбилей, и за все эти семь десятков лет никто им серьёзно не занимался. Несложно представить, в каком состоянии "аксакал" пришёл к своему почтенному возрасту.

Мало того что русло канала за все эти десятилетия заилилось, затянулось бурой тиной, как гладь старинного пруда из фильма-сказки про Буратино, закидалось бытовым мусором, так еще и подобраться к объекту, чтобы начать-таки очистительные работы, оказалось весьма проблематично. Канал так долго был вне поля зрения соответствующих органов и организаций, что про него как бы забыли. А чтобы наверняка больше не вспоминать, местные жители (дело происходит в селе Новопокровка) возвели вдоль русла глухие заборы.

Канал протяженностью чуть больше полутора километров между тем призван обеспечивать поливной водой 780 гектаров земли. Не только мелких разрозненных фермеров, но и достаточно крупных водопользователей.

В декабре, аккурат к юбилею, канал по плану должен ожить и преобразиться в результате долгожданного капитального ремонта, стоимость которого оценена в 8 миллионов 880 тысяч сомов. Чтобы грунтовое дно больше не заиливалось и чтобы минимизировать потери воды, теперь дно заливают бетоном. Предполагается, что после капремонта пропускная способность Р-4 увеличится больше чем вдвое – с 200 до 500 литров в секунду.

Одна загвоздка – эти самые заборы, в щели которых при сильном желании может пролезть рабочий человек, но точно не пройдет техника…

Хотя техника здесь – не главное. На нее никто особо и не рассчитывает. Реабилитация канала – работа ручная. Трудятся здесь с лопатами сотрудники местного управления водного хозяйства. Как и по всей стране, где идут ремонтные работы на ирригационных объектах. В лучшем случае на объект – по одному экскаватору 1980-го года выпуска. В худшем – и такого нет.

Как и повсюду по республике, над ысык-атинским стратегическим каналом колдуют простые работяги. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ну и спасение засыхающих – соответственно, тоже.


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URL: https://www.vb.kg/433597
Теги:
вода, ирригация, сельское хозяйство, Ысык-Атинский район, Кыргызстан
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