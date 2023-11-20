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В Бишкеке определили победителей соревнований по тэг-регби

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В столице продолжается "Школьная Лига" по 12 видам спорта. Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, в рамках программы с 10 по 16 ноября в школе №16 Свердловского района состоялись соревнования по тэг-регби.

Так, в турнире приняли участие 10 команд. По итогам соревнований призовые места заняли следующие команды:

1 место - команда СОШ №87;

2 место - команда СОШ №89;

3 место - команда СОШ №1;

4 место - команда СОШ №53.

Все победители и призёры соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.

Мэрия столицы поздравляет победителей и призеров с успешным выступлением.


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URL: https://www.vb.kg/433602
Теги:
школа, Бишкек, Соревнования
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