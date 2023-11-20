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Сборная КР выйдет на матч с Оманом в сопровождении детей с инвалидностью

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- Назгуль Абдыразакова
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21 ноября в Бишкеке состоится матч отборочного турнира чемпионата мира между сборными Кыргызстана и Омана. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ в КР.

По ее данным, на этот матч команды выйдут в сопровождении детей, в том числе детей с инвалидностью. Это акция проводится в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и посвящена Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября.

Целью данной инициативы является привлечение внимание общества к вопросам защиты прав детей, особенно наиболее уязвимых детей, и важности спорта и футбола для развития детей.

"В Кыргызстане проживает более 28 тысяч детей с инвалидностью. Часто, такие дети не имеют доступа к таким базовым услугам, как образование или медицина. Они часто сталкиваются с изоляцией и дискриминацией в обществе. Мы очень рады, что Кыргызский футбольный союз и сборная Кыргызстана вносят свой вклад в поддержку этих детей", - отметила Кристина Бруджиоло, и.о. представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

Традиция выхода с детьми на футбольные матчи появилась в начале 90-х готов. Она активно распространилась, когда ФИФА начала сотрудничество с ЮНИСЕФ перед стартом ЧМ-2002 для привлечения внимания к разным проблемам детей.

Генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Нурдин Букуев: "Такие акции с участием детей играют важную роль в привлечении внимания к решению вопросов связанных с развитием, здоровьем, образованием и инклюзивности. Спорт, и особенно футбол играет важную роль в развитии детей. Нам важен каждый ребёнок и мы рады, что совместно с ЮНИСЕФ мы можем напоминать общественности о проблемах детей"

Домашний матч сборной Кыргызстана против команды Омана в рамках второго квалификационного тура на чемпионат мира - 2026 состоится на стадионе им. Омурзакова в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/433604
Теги:
дети, футбол, Кыргызстан, ЛОВЗ, ЮНИСЕФ
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