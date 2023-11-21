Айбек Молдокадыров – человек нового мышления

Айбек Молдокадыров – известный в бизнес-кругах Кыргызстана предприниматель. Деловой мир знает его как креативного менеджера нового поколения. Последние 5 лет он живет в Чехии, занимается предпринимательством. В настоящее время продвигает несколько международных проектов в США, через которые он хочет принести пользу и Кыргызстану.

- Один из моих проектов не новый, но подход к нему уникальный, - рассказал Айбек об одном из своих проектов. Его рабочее название: "Саамал - здоровье нации, бизнес для миллионов". По его словам, исследования европейских ученых и детальное изучение биологических свойств кобыльего молока (саамала, кымыза) показали, что уже на протяжении нескольких веков многие народы, и не только Азии, употребляют саамал для лечения многих болезней. Были случаи, когда эффект от приема саамала положительно сказывалось даже после химиотерапии больных раком, не говоря уже о полном излечении туберкулеза и хронических болезней желудочно- кишечного тракта.

- Можно перечислять бесконечно его терапевтические свойства. Результаты исследования немецких и французских ученых определили схожесть с материнским грудным молоком на 80 процентов. Это означает, что после кобыльего молока коровье молоко просто "противопоказано" пить человеку, - полушутя говорит наш герой.

Айбек Молдокадыров убежден, что результатом его проекта должно стать - отказ населения Кыргызстана от 80 процентов принимаемых лекарств после правильного и регулярного приема саамала. А разработка кластера "Саамал" внесет серьезный вклад и туристическую отрасль. В частности, через лечение саамалом можно заполнить горные и юрточные отели, а также сельские гостевые дома с мая месяца на 90 процентов. Но самое главное это позволит исправить тяжелую ситуацию со здоровьем нации. Теперь остановимся на самом нашем герое – Айбеке Молдокадырове.

Начало формирования…

В конце 90-х в Кыргызстане разразился скандал: молодые активисты сняли на видео положение дел в одном из специализированных детских домов в селе Беловодском Чуйской области. Видео, где дети с проблемами ментального здоровья находились в убогих условиях показали некоторые телеканалы. Одним из тех, кто были среди "операторов" был наш герой – Айбек Молдокадыров, тогда еще студент КНУ.

Родина Санта-Клауса Кыргызстан?

Как вспоминает наш герой – с детства его всегда привлекало все новое. Когда он стал студентом Кыргызского национального университета, помимо учебы увлекся работой неправительственных организаций. Познакомился с одним волонтером из США и многое узнал тогда о демократии и демократическом управлении. Будучи студентом факультета Государственного управления, он загорелся желанием стать чиновником и внедрять новые методы управления. Он осознавал, что настали новые времена и старые советские командно-административные методы уже изживают себя.

Много лет спустя, ему было особенно трудно объяснять большим чиновникам одну идею связанную с развитием туризма. В 2007 году его назначили заместителем директора Государственного агентства по туризму. В том году этот государственный орган наконец-то стал самостоятельным (до этого он находился в подчинении различных госорганов) и необходимо было показать себя. Бюджет Агентства – зарплата сотрудников, да оплата коммунальных услуг. А чтобы привлекать туристов в страну – нужна реклама, что сама по себе требует колоссальных финансов.

Тогда Айбек и его коллеги придумали простой, но гениальный прием. Как-то земляки детской писательницы Астрид Линдгрен расчитали эффективную логистику не кому-нибудь, а самому Санта-Клаусу! По их расчетам, если родной брат Деда Мороза разместит свой "склад с подарками" в Кыргызстане, то он успеет разнести их всему миру за короткое время, не обделив никого.

- Мы стали раскручивать эту тему. Предложили объявить родиной Санта-Клауса – Кыргызстан, - вспоминает Айбек.

Но общестенность подняла их идею на смех. – Где Санта-Клаус, а где Кыргызстан – говорили многие. – Как христианский, европейский сказочный персонаж может быть связан с Кыргызстаном – искренне недоумевали другие.

Об идее с Санта-Клаусом стали писать даже СМИ соседних стран. Некоторые большие чиновники выражали свое недовольство, считая что сотрудники Агенства занимаются ерундой, вместо того чтобы работать.

Но, цель была достигунта! Конечно, со стороны ООН или подобными международными организациями Кыргызстан не был объявлен родиной Санта-Клауса. Главное – говорит Айбек – мы сумели "прорекламировать" миру о Кыргызстане. Под шум сказочного персонажа была затронута тема зимнего туризма в Кыргызстане и многие страны узнали, что в КР есть лыжные базы и тому подобное.

- Представтье, ведь миллионы сомов нужно была заплатить за рекламу туристических возможностей Кыргызстана. А так, через этот маркетинговый ход мы сумели рассказать о зимнем туризме у нас в стране – можно сказать бесплатно, - рассказывает Айбек.

Конечно, он не потчевал на лаврах после "Санта-Клауса". Он с руководителем и командой единомышленников разработали закон о туризме в Кыргызской Республике, разработали национальные стандарты для отечественных отелей и сделали очень многое для развития туризма в стране.

С нуля

Свою карьеру, как вспоминает наш герой – начал с работы в Антимонопольном комитете. Но встав рано утром он спешил не в комфортный и теплый офис в Бишкеке, а ехал по ухабистым дорогам Баткена. Именно туда направили его как молодого специалиста.

В 1999 году из трех районов Ошской области – Лейлекского, Баткенского и Кадамжайского была образована новая область – Баткенская. Регион только пережил войну с международными бандформированиями, да и районы были далеко не передовыми. Необходимо было с нуля формировать областную администрацию с ее многочисленными региональными отделениями центральных госорганов, строительством новых зданий, набором специалистов и так далее.

- В новой области были крупные предприятия и Антимонопольный комитет открывал там свое отделение. Мне практически пришлось с нуля налаживать работу структурного подразделения, - вспоминает Айбек.

Проработал он там два года: когда он уходил – это было полноценное территориальное отделение с налаженной системой работы.

Опыт "создания с нуля" ему пригодился много лет спустя – в 2015 году. Его пригласили работать в Свободную экономическую зону "Нарын". В том году Кыргызская Республика стояла на пороге вступления в Евразийский экономический союз. Менялось законодательство, принцип экономических отношений с соседями. Новые реалии требовали нового подхода, нового мышления. СЭЗ "Нарын" – расположенный на территории Нарынской области граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР и имеет давние торгово-экономические отношения. Необходимо было теперь торговые отношения подстроить под реалии ЕАЭС.

Тогда им и пришла идея пригласить Айбека Молдокадырова – специалиста с большим опытом международного сотрудничества и человека умеющего налаживать контакты. Ему предложили должность торгового представителя СЭЗ "Нарын" в Кашгаре (СУАР КНР). Изюминка была в том, что его не ждал современный офис с кондиционером и кулером в Кашгаре: все нужно было создавать с нуля самому! Как и много лет тому назад в Баткене. Только в этот раз не было и бюджетных денег на открытие офиса, его оснащение, не говоря о служебном транспорте и других расходах.

- Денег на открытие офиса представительства в Кашгаре у СЭЗ не было. Но налаживать контакты необходимо. Я за свой счет арендовал помещение, оснастил его. Благо, мне очень помогли местные кыргызы, которые стали для меня переводчиками, - вспоминает наш герой.

Как итог – участились поездки отечественных делегаций в Синьцзян, стали проходить многочисленные двусторонние встречи, заключаться договора, соглашения, проходить выставки и ярмарки, что существенно повлияло на развитие торгово-экономических отношений двух стран.

Встреча нового со старым

Интересным и сложным выдался год 2009-й. Он ушел из Государственного агентства по туризму и был приглашен в совершенно для него другую сферу – телевидение. Причем самое крупное в стране – Гостелерадиокомпанию.

Туда его пригласил сам гендиректор – знаменитый журналист Мелис Эшимканов. Естественно, чиновника новой формации он пригласил не вести новости или шоу-программы. Нужен был креативный руководитель аппарата, который понимает что такое слово реформа и имеет волю претворить в жизнь задуманное.

Он стал руководителем аппарата – генеральным менеджером.

- Признаться, работать в КТРК было сложно. Именно сложно. Ведь меня пригласили не для занятия бюрократической рутиной и готовить красивые отчеты. Необходимо было менять старые устои, учить людей переходить на новые методы работы, уволнять людей – так сказать резать по живому. А это очень сложно с моральной точки зрения, - признается наш герой.

Команда Мелиса Эшимканова, где реализатором был Айбек Молдокадыров провели аттестацию сотрудников (напомним, что штат КТРК около тысячи человек), обновили редакции. Некоторые редакции, которые не могли или не хотели идти в ногу со временем были закрыты. Были даже журналисты, причем весьма авторитетные и известные всей стране, которые использовали свое положение в корыстных целях. Их пришлось уволить. Конечно, такие решительные шаги нового руководства не было принято аплодисментами. Было сильное сопротивление. Многие невзлюбили как гендиректора, так и генерального менеджера.

- Мы с Мелисом Эшимкановым хотели провести реформы и нас за это невзюбили. Было трудно с коллективном, - вспоминает Айбек.

Вообще, резюме Айбека Молдокадырова может позавидовать любой чиновник или менеджер. Ему не было и сорока лет, как он работал в Чуй-Таласском управлении Антимонопольного комитета в начале 2000-х годов, где им приходилось противостоять монополистам сахара, был ответственным секретарем в Наблюдательном Совете Фонда развития, год возглавлял Бишкекский опытно-экспериментальный завод или сокращенно БОЭМЗ, был управляющий делами в Агропродкорпорации, трудился первым заместителем председателя правления ОАО "Нарынгидроэнергострой" – в прошлом предприятие-гигант, который строил гидроэлектростанции в Кыргызстане. Работал советником министра государственного имущества, когда ему в составе комиссии месяцами проводили инвентаризацию национализированного имущества – а это в основном были активы добытые нечестным путем родственниками бывшего президента Курманбека Бакиева.

- Я работал во многих стуктурах и организациях. Самое трудное для меня – было работать со старшим поколением, которые мыслили по-старому, - заключает Айбек Молдокадыров, менеджер новой формации...

Автор: Суйунбек Шамшиев