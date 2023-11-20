Сын владельца "Мадины" Ильшат Салимов за связь с ОПГ объявлен в розыск

Органами национальной безопасности сын владельца рынка "Мадина" Турсунтая Салимова Ильшат Салимов подозревается в финансировании ОПГ и объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, ему предъявлено заочное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.263, ч.1 УК КР (финансирование организованных групп и преступных сообществ), ст.224 ч.2, п.2, ч.3 УК КР (принуждение к совершению сделки или отказа от её совершения с применением шантажа или под угрозой применения насилия совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившие по неосторожности тяжкий вред).

В ходе следствия установлено, что Ильшат Салимов, используя влияние криминального авторитета Камчы Асанбека, путем угроз незаконно лишали долей своих партнеров в различных бизнес-проектах. После чего от прибыли покупали земельные участки и под видом долевого участия в последующем спонсировали ОПГ Камчы Асанбека.

Кроме этого, Салимов имеет доли в строительных компаниях, в частности владеет дорогостоящими земельными участками в Бишкеке общей площадью более 3 га, на которых стройкомпании возводят многовартирные дома премиум-класса. Также, имеются более 110 квартир (11 тыс.м2) в строящихся объектах на общую сумму около 12 млн. долларов США. Следует отметить, что семья Салимовых активно пользовалась покровительством Камчы Асанбека и при его поддержке осуществлялись все проекты в сфере строительства.

Также, в 1995 году ОсОО "Мадина" приобрело у АО "Кыргызский камвольно-суконный комбинат" в собственность здание бывшего детского сада №155 (мкр. Восток-5, №18/1, ныне центр отдыха "Прадо", оцениваемая стоимость 5 млн долларов США), которая проводилась с нарушением законодательства по приватизации дошкольных образовательных учреждений. В последующем Т.Салимов и И.Салимов, преследуя цель легализации незаконно полученного имущества, заключили договор с одной из строительных компаний о строительстве многоэтажного жилого дома премиум-класса. Одним из условий начала строительства многоэтажного дома являлось предоставление стройкомпанией дорогостоящей квартиры (стоимость 500 тыс. долларов США) как гарантия завершения строительства жилого дома. В последующем, в виду невозможности получения разрешительных документов на строительство жилого дома на территории бывшего детского сада, договор был расторгнут. Однако, Ильшат Салимов отказался возвращать предоставленную квартиру и совместно с Камчы Асанбеком путем оказания давления на предпринимателей незаконно завладели чужим имуществом. Позже указанная квартира была использована Камчы Асанбеком для обмена на земельный участок, расположенного в Чолпон-Ате, в целях последующего строительства торгового центра на месте бывшего казино "Зодиак".

Кроме этого, ОсОО "Т.S. Group", одним из учредителей которого является Салимов, незаконно вывели из АО "Кыргызский камвольно-суконный комбинат" складские помещения общей площадью 4,5 га с оцениваемой стоимостью около 11,5 млн. долларов США

Наряду с указанными фактами были получены неопровержимые доказательства причастности семьи Салимовых к незаконной деятельности Камчы Асанбека и его преступной группировке. В частности, Ильшат Салимов владеет коттеджем в ЦО "Каганат" стоимостью 600 тыс. долларов США, расположенном по соседству с коттеджем Камчы Асанбека в Чолпон-Ате, а также еще одним коттеджем в строящемся ЦО "Каганат Резорт" стоимостью 700 тыс. долларов США.

Помимо этого, он имеет несколько дорогостоящих квартир в центре города общей стоимостью около 700 тыс. долларов США. Также последний является владельцем ряда различных ОсОО, специализирующихся на грузоперевозках, общепите, стрительстве и т.д.

В настоящее время Ильшат Салимов объявлен в розыск, проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению дополнительных активов семьи Салимовых, нажитых преступным путем.

В случае имеющейся информации о местонахождении вышеуказанного лица, фактах рейдерского захвата, либо легализации преступных доходов, просим сообщить в ГКНБ КР по тел. 0312-660475, 0312-626504".