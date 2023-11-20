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В Кыргызстане ведутся активные работы по развитию зеленой экономики

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Кыргызстан принимает активные меры по переходу к зеленой экономике для устойчивого экономического роста страны и населения. Так, министерством экономики и коммерции КР ведется работа по разработке Программы развития зеленой экономики на 2024-2028 гг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что реализуемая Программа развития зеленой экономики на 2019-2023 годы является основой по созданию базисных условий и продвижения политики инклюзивной зеленой экономики в стране.

Понятие "инклюзивная зеленая экономика" означает создание ресурсоэффективной и экологически чистой модели экономического роста.

В этом плане независимые наблюдатели отмечают большой сдвиг в ряде сфер, к примеру, эффективно развиваются технологии по возобновляемым источникам энергии, создан Фонд зеленой энергетики при Кабинете Министров, упрощаются меры для реализации строительства малых ГЭС, ведутся активные переговоры с соседними странами по строительству крупных электростанций и многое другое.

Таким образом сделан первый шаг в процессе моделирования принципов зеленой экономики, способном обеспечить долгосрочное устойчивое развитие страны.

Разрабатываемая программа на 2024-2028 гг. является второй фазой данного процесса, на котором необходимо наращивать потенциал и возможности, накопленные в ходе реализации первого этапа. В плане будет прописаны четкое видение на среднесрочный период и шаги, которые необходимо реализовать на следующие пять лет.

На данный момент определены стратегические направления и основной упор будет направлен на продвижение принципов устойчивого финансирования, т.е. на привлечение так называемых "длинных" денег при реализации проектов в Кыргызстане.

Реализация второй фазы является большим вызовом для Министерства экономики и коммерции КР, требующей решения сложных задач.

В частности, стоит необходимость укрепить потенциал регуляторов, также сейчас ощущается кадровый голов в данной области, поэтому следует подготовить специалистов по зеленой экономики. Кроме этого, в первую очередь нужно активно использовать внутренние ресурсы и только после этого реализуемыми проектами заинтересуются внешние инвесторы.

Предполагается, что отечественный малый и средний бизнес станет драйвером развития зеленой экономики, однако за годы развития рыночной экономики предприниматели привыкли к быстрому циклу "быстро вложил деньги - быстро получил прибыль".

Зеленая экономика подразумевает несколько иной поход, имея долгий период возвратности, но при этом обеспечивая более устойчивое и долгосрочное развитие.

Добавим, что в Кыргызстане под понятием "зеленая экономика" подразумевается экономика, которая приведет к повышению благосостояния людей и укреплению социальной справедливости при одновременном существенном снижении рисков для окружающей среды, стимулирующей сохранение естественных экосистем страны, а также сохраняющей и преумножающей природный капитал при эффективном использовании ресурсов.

Отметим, что с 16 ноября в Бишкеке начал работу региональный форум "Зеленая экономика-2023" на тему "Единые цели для устойчивого развития региона Центральной Азии".

Данная инициатива проводится под эгидой Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики при активном участии и поддержке партнеров по развитию. Форум нацелен на содействие в совместном преодолении существующих вызовов и продвижении взаимовыгодного сотрудничества для устойчивого развития региона Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/433610
Теги:
зеленая экономика, Кыргызстан
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