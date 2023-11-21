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В Бишкеке стартовал семинар по борьбе с саранчой в странах ЦА и Кавказа

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- Светлана Лаптева
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Тринадцатый ежегодный Технический Семинар по борьбе с саранчой стартовал в Бишкеке, который организован Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) в тесном сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики, при финансовой поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и Агентства США по международному развитию (USAID).

Угроза саранчи смогла собрать за круглым столом участником из стран Центральной Азии и Кавказа, поскольку судя по выступлениям специалистов из этих стран ситуация не такая простая.

"Мигрирующие вредители не признают государственных границ", - сказал Куватбек Бапаев, международный советник по техническим вопросам Представительства ФАО в Кыргызстане. "Наша общая цель – снизить вероятность возникновения саранчовых вспышек на Кавказе и в Центральной Азии. Поэтому важно укрепление нашего регионального сотрудничества по борьбе с саранчой, снижение риска бедствий и дальнейшее укрепление национального потенциала".

Решающее значение для успешной борьбы с саранчой имеют раннее оповещение и ранние ответные действия, снижающие риск в отношении здоровья человека и окружающей среды

Cаранча и кузнечики - это одна из самых больших угроз для сельского хозяйства на Кавказе и в Центральной Азии. Больше 25 миллионов гектар культивируемых земель и 20 миллионов человек потенциально подвергаются риску. Три вида саранчовых вредителей: Итальянский прус (Calliptamus italicus), Мароккская саранча (Dociostaurus maroccanus) и Азиатская перелетная саранча (Locusta migratoria), подвергают опасности обеспечение продовольствием и средствами к существованию в регионе.

У саранчи есть высокая способность к воспроизведению, формированию групп, миграциям на относительно большие расстояния (они могут летать до 100 км в день), и к расселению и размножению в различных средах обитания. Саранчовые становятся даже более опасными в контексте изменения климата, из-за их исключительной способности использовать новые условия себе на пользу.

Напомним, что ФАО в 2011 году инициировала "Программу по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой на Кавказе и в Центральной Азии", участниками которой стали десять стран. Она согласуется со Стратегией ФАО по превентивной борьбе с саранчой, ее общая цель состоит в том, чтобы сократить количество и интенсивность саранчовых вспышек на Кавказе и в Центральной Азии, ограничить угрозу или ущерб для посевов и пастбищ, а также обеспечить продовольственную безопасность и средства к существованию для сельского населения. Программа также направлена на то, чтобы свести к минимуму использование пестицидов для борьбы с саранчой, которые опасны для здоровья человека и окружающей среды. Непосредственными задачами являются развитие регионального сотрудничества и укрепление национального потенциала.

Именно для достижения этой цели ФАО и ее партнеры инициировали проведение технического семинара. Кыргызстан принимает его уже в третий раз с 2011 года. На встрече присутствовали участники из Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также эксперты ФАО и наблюдатели. Мероприятие стало площадкой для обмена знаниями и информацией, а также уроков, извлеченных из национальной противосаранчовой кампании 2023 года и подготовки к ее следующим этапам. На встрече также будет рассмотрен план работы на 2024 год, последние разработки Географической информационной системы, под названием "Система управления саранчовыми на Кавказе и в Центральной Азии", а также снижение отрицательного воздействия при проведении противосаранчовых обработок. Специальное заседание будет посвящено продвижению, а также использованию биопестицидов в борьбе с саранчой.

"Важно отметить, что значительный прогресс был достигнут во внедрении и продвижении передовых и инновационных технологий борьбы с саранчой. В частности, надлежащий мониторинг саранчовых имеет решающее значение для раннего оповещения и ранних ответных действий. А что касается обработок, основное внимание уделяется современным технологиям и менее опасным пестицидам, особенно биопестицидам, которые эффективны, но безопасны для здоровья человека и окружающей среды"., - сказал руководитель Группы по борьбе с саранчой и трансграничными вредителями и болезнями растений Шоки Аль-Добай.

В дополнение к Техническому семинару 23 ноября состоится заседание четвертого Руководящего комитета "Проекта по улучшению борьбы с саранчой (Фаза 2)" в Центральной Азии с участием вовлеченных стран. В то время как на семинаре проходят преимущественно технические дискуссии, Руководящий комитет сосредоточится на программных аспектах.

По итогам Технического семинара и Руководящего комитета, будет уточнен и одобрен годовой рабочий план Программы ФАО, опирающийся на различные источники финансирования и охватывающий противосаранчовую кампанию 2024 года, с целью дальнейшего укрепления регионального сотрудничества и национального потенциала в следующем году.


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URL: https://www.vb.kg/433611
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, саранча
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