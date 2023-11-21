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Работают дольше: Новый график работы в двух ЦОНах Бишкека

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- Назгуль Абдыразакова
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Минцифры КР с 20 ноября по 29 декабря текущего года запустил пилотный проект в рамках которого будут организованы рабочие часы с 08:00 до 20:00 в двух ЦОНах Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, часть окошек по приему документов будут продолжать работу, при этом обед для специалистов будут посменным.

Адреса:

1. ул. Жибек-Жолу, 381;

2. ул. Нуркамала Жетишкаевой, 29.

Подробную информацию о работе ЦОН можно получить в колл-центре 119 (звонок бесплатный) и оставить свои предложения.


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URL: https://www.vb.kg/433619
Теги:
ЦОН, Бишкек
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