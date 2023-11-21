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В Бишкеке демонтируют пристройку "Империя пиццы"

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Управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек, на основании ранее выданного уведомления проводится демонтаж летника кафе "Империя пиццы" в ТРЦ Ала-Арча. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

"Данный земельный участок является муниципальной территорией, о чем 13 ноября 2023 года составлен протокол об административном правонарушении. Пристройка сделана с габаритами общей площадью 58 кв.м. Также, добровольно демонтируют навес под мусорные баки размером 50 кв.м.

На месте работают сотрудники Управления с работниками МП "Тазалык".

Ранее, со стороны Управления выданы уведомления об освобождении муниципальной территории от самовольно установленных объектов, а также построенных или строящихся зданий и строений с нарушением действующих норм законодательства", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/433620
Теги:
кафе, Бишкек, демонтаж, мэрия
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