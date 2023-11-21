Федерация профсоюзов КР планирует сдать в долгосрочную аренду 8 здравниц

Федерация профсоюзов Кыргызстана по итогам заседания совета решила передать Управлению делами президента и кабинета министров КР в долгосрочную аренду на взаимовыгодных условиях 8 здравниц. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил заместитель председателя федерации Омор Арстанбеков.

По его словам, среди них:

- санаторий "Джети-Огуз";

- санаторий "Кыргызстан";

- пансионат "Арсланбоб";

- дом отдыха "Чолпон-Ата";

- пансионат с лечением "Ош";

- туристический пансионат "Арстанбап-Ата";

- туристический комплекс "Ош";

- детский оздоровительный центр "Улан".

"Ранее в рамках рабочего заседания в санатории "Жыргалан" председатель кабинета министров Акылбек Жапаров предложил передать в аренду управделами учреждения, которые федерация не может содержать. Мы признаем, что здравницы сегодня нуждаются в кардинальном улучшении материально-технической базы и повышении качества предоставляемых услуг. Некоторые находятся в состоянии, требующем капитального ремонта, реконструкции, обновления и оснащения современным оборудованием. В связи с чем, возникла необходимость создать условия для привлечения внешних инвестиций. Так, по итогам заседания совета федерации, которое состоялось на прошлой неделе, было принято постановление, которое передано в кабинет министров для рассмотрения", - сказал он.

В свою очередь, председатель Республиканского комитета профсоюза работников связи Калыбек Омуралиев отметил, что федерации долгие годы пыталась поддерживать условия во всех объектах, находящихся на ее балансе.

"Поступало много инвестиционных предложений, но из-за определенных условий проекты не были реализованы. Однако, стоит отметить, что среди них есть и успешные", - заключил он.