Президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал интервью японскому каналу NHK

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе своего официального визита в Японию дал интервью журналисту одной из главных телерадиокорпораций Японии NHK Кансею Йокойамае. В беседе с ним президент детально остановился на вопросах сотрудничества Кыргызстана и Японии, а также на актуальных темах мировой повестки.

(Свободный перевод)

- Уважаемый президент, в начале нашей беседы хотели бы узнать от Вас о развитии двухсторонних отношений между Японией и Кыргызстаном. Расскажите, как сейчас развиваются наши взаимоотношения? Наши страны активно сотрудничают в инфраструктурной, научной и информационной сферах. Также у нас есть совместный проект "Одно село - один продукт".

- Наша страна 32 года назад встала на путь независимости. Япония одной из первых стран признала наш суверенитет. В прошлом году мы отметили 30-летие установлению дипломатических отношений между нашими государствами. Считаю, что за этот период у нас складывались хорошие связи, и убежден, что в дальнейшем мы сможем их поднять на более высокий уровень.

За 30 лет двустороннего сотрудничества проделана большая работа. К примеру, Япония активно помогает в развитии инфраструктурных проектов: строительстве дорог, мостов и туннелей. Сейчас успешно реализуется проект "Одно село - один продукт", который был инициирован японской стороной.

Для успешного претворения в жизнь целей и задач данного проекта со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы инициатива работала в каждом селе нашей страны. Также мы ведем совместную работу над сохранением снежного барса. Отмечу, что 90% популяции илбирсов приходится на Кыргызстан. Сейчас мы активно предпринимаем меры для увеличения их популяции. В этом мы также сотрудничаем с соседними странами.

- В следующем году состоится саммит в формате Центральная Азия - Япония. Расскажите свое виденье относительно этой встречи.

- Саммит пройдет в Астане и впервые состоится в таком формате. До этого были встречи на уровне министров. На саммите будут обсуждены актуальные и перспективные вопросы сотрудничества между Японией и странами Центральной Азии. Ожидаю, что будут переговоры о совместной разработке природных ресурсов в силу того, что наш регион богат на ископаемые. Также будут переговоры о создании совместных логистических центров. Сегодня, когда в мире неспокойно, наращивание торгово-экономических отношений между Японией и нашими странами - необходимость. Считаю, что саммит в таком формате имеет большое будущее и важен для всех нас.

- Вы отметили, что предстоящий саммит в будущем году важен для каждой из сторон. Скажите, в чем его значимость для Кыргызстана?

- Сегодня каждая страна в Центральной Азии имеет тесную связь с Японией. К примеру, Кыргызстан активно закупает у Японии автомобили и новые технологии. На сегодня товарооборот между нашими странами составляет более 150 млн долларов США. Одним из наиболее приоритетных направлений сотрудничества между регионом и Японией является привлечение новых технологий.

- Кыргызстан тесно сотрудничает с Китаем в рамках проекта "Один пояс, один путь". Расскажите о перспективах сотрудничества в данном направлении.

- У Кыргызстана и Китая близкие взаимоотношения. У нас совместная граница, протяженностью более тысячу километров. Мы поддерживаем идею проекта "Один пояс, один путь", так как мы нуждаемся в этом. Кыргызстан – это страна, которая не имеет выхода к морю. Мы выходим во внешний мир автомобильными и железнодорожными путями через Казахстан и Россию, поэтому мы планируем пробить путь к морю через проект "Один пояс, один путь".

Помимо этого, наши южные и северные регионы не соединены железной дорогой. Сейчас мы прокладываем железную дорогу от севера к югу по маршруту Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече и до Макмала. Далее соединим ее с железной дорогой Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Так мы соединим наши северные и южные регионы и выйдем к Персидскому заливу, Каспию и другим морским портам. Поэтому мы одними из первых поддержали данную инициативу. Что же касается наших взаимоотношений с Китаем, то у нас хорошие отношения. Между нами нет ничего спорного, все наши границы согласованы и признаны в ООН.

- Подытоживая, можно ли охарактеризовать вашу поддержку проекта "Один пояс, один путь" как попытку выйти на европейские рынки?

- Да, конечно, поскольку мы из страны без выхода к морю станем транзитной страной. В свою очередь, товары из Японии мы также сможем везти через эту железную дорогу.

- Сегодня, когда в мире не совсем все стабильно, какой позиции придерживается Кыргызстан? Складывается впечатление, что Кыргызстану порой трудно определиться с позицией.

- Кыргызстан – это небольшая страна, и во многом от нашей однозначной позиции изменить что-либо не представляется возможным. Но, тем не менее, мы стараемся придерживаться нейтральной позиции. Мы граничим с четырьмя государствами: Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Китаем.

С Казахстаном и Китаем границы согласовали давно. В прошлом году согласовали границы с Узбекистаном, тем самым поставив точку в вопросах, которые не решались на протяжении 30 лет.

Сейчас мы ожидаем согласования границ с Таджикистаном. За все это время мы поняли, что любые вопросы нужно решать путем дипломатии и конструктивного диалога, поскольку за это время мы пережили два столкновения с Таджикистаном. Сейчас мы, обе стороны, поняли, что невозможно решить вопросы путем конфликтов. Это никому невыгодно. Поэтому хотел бы призвать те страны, которые сегодня конфликтуют, к дипломатии и переговорам.

- В заключение расскажите о деталях Вашего визита в Японию. Какие еще есть направления по выстраиванию продуктивных двусторонних взаимоотношений?

- В ходе визита мы встретились с представителями японских компаний. Мы всех их приглашаем в Кыргызстан. У нас есть ресурсы, особенно в горнорудной отрасли. Также тесно можем работать по развитию гидроэнергетики, зеленой энергетики и по проектам в сфере сельского хозяйства. 26-27 ноября в Кыргызстане состоится бизнес-форум, куда приедут японские компании. Уверен, в ходе форума найдем еще другие сферы для сотрудничества.

Также в ходе встречи с премьер-министром Японии, господином Фумио Кисидой, были обсуждены вопросы инвестиций. Со своей стороны мы заверили, что японские инвестиции будут под надежной охраной законов Кыргызстана. Также создадим для них благоприятные условия для работы. Я глубоко убежден, что, если мы будем совместно работать с благими намерениями и рвением, то в будущем достигнем хороших показателей.

Источник: Кабар