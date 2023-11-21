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22-24 ноября в Национальном госпитале проведут бесплатную диагностику

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- Назгуль Абдыразакова
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В период с 22 по 24 ноября Национальный госпиталь предоставляет бесплатные диагностические услуги в связи с запуском работы МРТ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, для прохождения бесплатной диагностики необходимо предоставить направление от врача ГСВ/ЦСМ. Подготовка не требуется, за исключением обследования брюшной полости, когда рекомендуется явиться натощак.

Прием осуществляется с 09:00 до 16:00 по предварительной записи. Для записи на бесплатную диагностику необходимо обратиться по телефону к заведующей отделением лучевой диагностики - Салии Ермековой по номеру 0 709 90 55 11.


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URL: https://www.vb.kg/433630
Теги:
Бишкек, здоровье
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