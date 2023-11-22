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В КРСУ открыли обновленный центр китайского языка и культуры

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- Нина Ничипорова
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"Центр китайского языка и культуры КРСУ работает с 1999 года, но именно в этом году мы вышли на качественно новый уровень. Благодаря нашим партнерам и китайским друзьям, которые внесли огромный вклад в развитие и обновление центра, в нем созданы все условия, располагающие к изучению языка и культуры Китая, - сказал и.о. ректора Кыргызско-Российского Славянского университета Денис Фомин-Нилов на открытии обновленного центра. – И сегодня важно понимать, что КНР дает лучшие стандарты качества и самые современные технологии. У Китая есть чему поучиться".

По его словам, КРСУ – кыргызский и российский университет - 50 на 50. И в этом отношении для университета крайне важно развивать трехсторонние связи между Кыргызстаном, Россией и Китаем. Этот центр, по мнению Фомина-Нилова, привнесет вклад в развитие кыргызско-китайских и российско-китайских культурных и научных отношений. "Что примечательно, интерес к китайскому языку у молодежи насколько велик, что его изучают на только студенты факультета международных отношений, но и других факультетов в рамках дополнительных образовательных программ", - добавил Денис Фомин-Нилов.

В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Бишкеке, госпожа Ду Дэвэнь отметила, что центр китайского языка и культуры КРСУ уже внес большой вклад в укрепление дружбы между нашими народами. "Уверена, что и в будущем он станет еще более широкой и привлекательной площадкой для изучения китайского языка и культуры и сплочения молодежи наших стран. И заверяю, что посольство Китая и впредь всегда будет поддерживать все хорошие дела центра для укрепления взаимопонимания и взаимодоверия между Кыргызстаном и Китаем", - заверила госпожа посол.

От имени посольства она преподнесла в подарок центру книги на китайском языке. "Надеемся, что центр станет тем местом, где молодые люди могут почитать эти замечательные произведения, - добавила она. – Но у нас есть еще один важный подарок. Это – скульптура лошади, которую изобразил в китайском стиле древний китайский скульптор. Лошадь стремительно, можно даже сказать, летит вперед, что олицетворяет нашу дружбу. Мы хотим, чтобы все, кто оказался в этом центре, знали и почувствовали, что здесь царит крепкая дружба братских народов. Хотим, чтобы Кыргызстан развивался вместе с Китаем также стремительно, как летит эта лошадь", - искренне сказала госпожа Ду Дэвэнь.

Таким же проникновенным было и выступление председателя Ассоциации предпринимателей провинции Шэньси в Центральной Азии, господина Вана Цюаньгана. Он рассказал, что сотрудники центра китайского языка и культуры КРСУ обратились к нему с просьбой помочь обновить центр. "Мы приехали, посмотрели, что необходимо сделать и, конечно, не отказались помочь в таком благородном деле. Считаю, что все, что мы сделали – это наш маленький вклад в дружбу трех стран – Кыргызстана, Китая и России", - сказал господин Ван Цюаньган.

Студенты КРСУ, будущие знатоки китайского языка и культуры, в знак глубокого уважения подарили госпоже Ду Дэвэнь симпатичную панду, конечно, не живую. Но значение подарка от этого не теряется. Доверие, миролюбие и дружелюбие, которые олицетворяет панда, символизируют идеологию и роль, которую Китай играет в мире - страна готова к дружбе и взаимодействию со всем миром и, частности, с Кыргызстаном. Панда остается важным символом китайской культуры и народной мудрости, вызывая уважение и восхищение у людей всего мира.

На торжественную церемонию открытия обновленного центра китайского языка и культуры КРСУ пришло много гостей – преподаватели и студенты университета, директора института Конфуция при БГУ, китайские бизнесмены, общественные деятели, журналисты и другие.

На ученом совете КРСУ Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь рассказала его членам о продвижении инициативы "Один пояс – один путь" в мире и в Кыргызстане.

"Кыргызско-Российский Славянский университет – один из самых известных высших учебных заведений Кыргызстана, за время своего существования школа воспитала большое количество выдающихся талантов в различных областях и внесла должный вклад в развитие дружественных отношений между Китаем и Кыргызстаном, - сказала госпожа посол.

Как известно, в марте 2013 года Председатель Си Цзиньпин предложил концепцию построения сообщества единой судьбы человечества, в сентябре и октябре того же года он предложил совместное строительство Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века. Это то, что мы сейчас называем совместным строительством "Одного пояса - одного пути". Совместное строительство инициативы "Один пояс - один путь" продолжает и развивает древний Шелковый путь, придаёт ему новый дух времени и культурное содержание, пересекая различия в цивилизациях, культурах, социальных системах и стадиях развития. Был создан новый путь для взаимодействия между странами и совместного достижения человечеством модернизации, ставший важной практикой для построения сообщества единой судьбы человечества.

За последние 10 лет усилиями всех сторон совместное строительство "Пояса и пути" превратилось из китайской инициативы в международную практику, достигло явных и весомых результатов, став популярной платформой международного сотрудничества. Совместное строительство "Пояса и пути" не только приносит ощутимую выгоду странам, присоединившимся к инициативе, но и вносит позитивный вклад в содействие здоровому развитию экономической глобализации, решению проблем глобального развития и совершенствованию системы глобального управления".

На ученом совете госпоже Ду Дэвэнь было присвоено звание "Почетный доктор КРСУ".


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URL: https://www.vb.kg/433637
Теги:
Китай, студенты, язык, сотрудничество, культура, КРСУ, посол
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