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В Бишкеке эксперты обсудили формирование стратегии против рака шейки матки

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане с 17 ноября стартовал месяц осведомленности о раке шейки матки (РШМ), в рамках которого, 20 ноября 2023 года в Бишкеке состоялось пресс-кафе, приуроченное вопросам ускорения элиминации рака шейки матки.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета ЖК по социальной политике Винера Раимбачаева, главный гинеколога Министерства здравоохранения Раиса Асылбашева, директор Национального центра онкологии и гематологии Бактыгуль Султангазиева и начальник городского управления здравоохранения мэрии города Бишкек Бакытбюбю Шамырканова.

По словам главного гинеколога Раисы Асылбашевой, заболеваемость раком шейки матки в Кыргызстане занимает второе место.

"К сожалению, женщины часто обращаются к врачам слишком поздно, и болезнь выявляется на 3-4-й стадии. Поддержка Всемирной организации здоровья и других партнеров, оказавших техническую поддержку, позволили внедрить клинические протоколы по предраковым заболеваниям и обучать медицинских работников. Минздрав проводит мониторинг ситуации в стране и оценивает проводимую работу"- сказала она.

В ходе встречи председателю Комитета ЖК по социальной политике Винере Раимбачаевой был вручено сертификат ВОЗ "Посол доброй воли по борьбе с РШМ и Молочной железы". В своем выступлении она подчеркнула, что женщины все чаще заболевают раком молочной железы и раком шейки матки уже в молодом репродуктивном возрасте. Депутат призвала СМИ активно освещать данную тематику и работать консолидировано. Она также подчеркнула, что система здравоохранения не может справиться с проблемой одна и каждая женщина должна регулярно проходить осмотры для предотвращения заболевания.

В целом, участники мероприятия выделили ряд ключевых вопросов, связанных с борьбой с раком шейки матки, включая доступ к предварительным медицинским осмотрам и пропаганде вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ). Участники подчеркнули, что своевременное выявление и лечение играют решающую роль в успешной борьбе с раком шейки матки.

Особое внимание было уделено значению привлечения общественности к обсуждению этой проблемы. Медицинские эксперты высказались о необходимости не только повышения осведомленности о рисках и методах профилактики, но и обеспечения доступа к качественным медицинским услугам.

Участники выразили надежду, что подобные мероприятия помогут повысить общественное сознание и содействовать созданию более заботливого и информированного общества в борьбе с этим серьезным заболеванием.


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URL: https://www.vb.kg/433639
Теги:
Минздрав, онкология, Кыргызстан, здоровье, Депутат, женщины
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