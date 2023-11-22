Новый взгляд на материнство: В Бишкеке презентовали новый медпроект

В Бишкеке состоялась презентация инновационного проекта "Снижение предотвратимой материнской заболеваемости через телеконсультации в родильных домах". Мероприятие собрало представителей из различных сфер, подчеркивая важность нового этапа в развитии здравоохранения в регионе.

Среди почетных гостей презентации были депутат Жогорку Кенеша Винера Раимбачаева, главный эксперт отдела разработки политики, мониторинга и анализа реформ администрации президента Шаазадан Тюмонбаев, заместитель министра здравоохранения Медербек Исмаилов, постоянный координатор ООН в Кыргызской Республике Граве Антье, чрезвычайный и полномочный посол Индии в КР Кумар Чаттерджи Арун, страновой директор Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Кыргызской Республике Линдстрoм Ронни, а также другие важные представители общества и медицинского сообщества.

Проект, ориентированный на снижение материнской заболеваемости через использование телеконсультаций, вызвал оживленный интерес среди участников. В выступлениях гостей было подчеркнуто, что инновации в медицинской сфере не только способствуют улучшению качества медицинской помощи беременным и новорожденным, но и содействуют снижению рисков и повышению безопасности родов. Это важное событие стало еще одним шагом в направлении современных и эффективных методов обеспечения здоровья матерей и детей в Кыргызстане.