Посол Латиф Гандилов: За 3 года мы вместе прошли путь, равный десятилетиям

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Сейфаддин оглы Гандилов в эксклюзивном интервью агентству vb.kg рассказал о перспективах развития диалога с Кыргызстаном, о том, в каких сферах сотрудничество приносит наиболее реальные плоды, а в каких имеется еще нереализованный потенциал. А также о тесном взаимодействии лидеров наших стран - президента Садыра Жапарова и президента Ильхама Алиева.

Сегодня наши страны – Кыргызстан и Азербайджан продолжают уверенно выстраивать двусторонние отношения. В июле этого года в Чолпон-Ате прошло пятое заседание кыргызско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству. Господин посол, как вы оцениваете перспективы наших отношений и итоги данной встречи?

- Спасибо за интересный вопрос. Отношения между нашими странами в настоящее время находятся на самом высоком уровне за всю свою историю, их можно охарактеризовать как стратегические. За последние три года, особенно за последние два, они стремительно развиваются и имеют большую, я бы даже сказал очень солидную содержательную часть. Азербайджан и Кыргызстан связывают давние исторические, прочные традиции дружбы и братства. Это создает хорошие возможности по-новому расширить межгосударственные связи.

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики - сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству Али Ахмедов на заседании подчеркнул, что по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами вырос на 19% и составил 10,8 млн. долларов США, превысив допандемийный уровень. Динамика прироста товарооборота в текущем году позволяет говорить о том, что страны могут выйти на более высокие показатели. За первое полугодие взаимная торговля выросла более чем в 4 раза, превысив 17 млн. долларов США. По итогам 5-го заседания межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой подписан итоговый протокол, отражающий углубление кыргызско-азербайджанского стратегического партнерства во всех сферах взаимодействия.

Существует и активный политический диалог. В этой связи можно с уверенностью отметить, что ставшие регулярными встречи, личные контакты и доверительные отношения между лидерами наших государств Ильхамом Гейдаровичем Алиевым и Садыром Нургожоевичем Жапаровым создают прочную и благоприятную основу для всестороннего сотрудничества, определяют многовекторность наших экономических отношений и придают импульс развитию взаимосвязей практически во всех сферах.

За два года состоялось три визита на высшем уровне. Два в рамках двустороннего сотрудничества, третий визит в рамках встречи глав государств СНГ. Четвертый визит ожидается в ноябре текущего года в Баку в рамках СПЕКА. Это свидетельствует о том, что есть взаимный интерес и взаимное понимание между странами. Сотрудничество между нашими странами основывается на уважении, доверии и стремлении к взаимному сближению, а также отвечает коренным интересам народов Азербайджана и Кыргызстана. Если же в целом охарактеризовать наши отношения, то можно сказать, что за три года мы вместе прошли путь, который равняется десятилетиям.

Без сомнений, существует намерение обоих государств углублять и постоянно расширять диалог по всему спектру вопросов, что исходит из традиционных отношений дружбы.

Латиф Сейфаддинович, вы совершенно точно отметили, что отношения между нашими странами достигли таких высот благодаря, прежде всего, тесному взаимодействию лидеров наших стран, президентов Садыра Жапарова и Ильхама Алиева. В каких сферах сотрудничество приносит наиболее реальные плоды и где, на ваш взгляд, есть еще нереализованный потенциал?

- Кыргызско-азербайджанские отношения охватывают достаточно широкий спектр. Это экономический блок, а также взаимодействие в гуманитарной сфере. Если коснуться экономической сферы, то тут уже есть конкретные результаты. Мы создали кыргызско-азербайджанский инвестиционный фонд с объемом 25 миллионов долларов. Заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов на встрече с заместителем главы кабинета министров Кыргызстана Бакытом Торобаевым четко сказал о том, что объем инвестиционного фонда будет возрастать по мере поступления новых проектов, представляющих взаимный интерес. Об этом неоднократно говорил и президент Азербайджана.

Азербайджан и Кыргызстан заинтересованы как в многосторонних, так и в двусторонних отношениях. Я могу конкретно сказать, что Азербайджан заинтересован в развитии отношений в области энергетики, где у вас большие возможности. Есть перспективные проекты Камбарата-1 и Камбарата -2, и мы могли бы сотрудничать здесь в многостороннем формате.

В нашей стране наработана хорошая практика по добыче природных ресурсов, и мы готовы сотрудничать с вами в горнорудной промышленности.

Если будет создан консорциум, то не исключено участие нашего государства в проекте строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Но пока эти вопросы находятся на стадии рассмотрения и тщательно анализируются. На данный момент существует много перспективных направлений сотрудничества Кыргызстана с участием Азербайджана, некоторые проекты уже находятся на стадии обсуждения.

Для углубления нашего взаимодействия важны хорошие транспортные связи. Накануне заседания пятой межправительственной комиссии азербайджанская авиакомпания Azal открыла прямой рейс Баку-Бишкек. Все это будет способствовать развитию наших двусторонних отношений.

Также хотел бы отметить, что интенсивность взаимных визитов достаточно высокая. Помимо встреч президентов, встречаются представители разных структур наших стран. В рамках заседания межправительственной комиссии в Чолпон-Ате состоялся бизнес-форум, на котором присутствовали и наши бизнесмены. По их словам, они были очень рады знакомству с Кыргызстаном. Некоторые из них установили деловые контакты с предприятиями и бизнесменами вашей страны. Были подписаны три соглашения о сотрудничестве. Одна из азербайджанских компаний выиграла тендер на строительство канализационной системы на Иссык-Куле. В настоящее время идет работа по данному проекту.

В работе недавно состоявшейся в Бишкеке Межпарламентской ассамблеи государств СНГ участвовала председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова.

Как я уже сказал, благодаря нашим президентам отношения складываются успешно во всех сферах. И народы, чувствуя это, поддерживают своих лидеров, развивают сотрудничество и связи. Азербайджан и Кыргызстан постоянно поддерживают друг друга. У наших стран достаточно близкие позиции по многим международным политическим вопросам. Являясь членами Организации тюркских государств, мы поддерживаем друг друга на международной площадке.

В январе-сентябре этого года Азербайджан посетили почти 96 тысяч туристов из стран Центральной Азии, что значительно превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Согласно же данным Госагентства по туризму Азербайджанской Республики, почти четыре тысячи туристов из Кыргызстана побывали в вашей стране. Это на 80 процентов больше, чем за предыдущий год. Господин посол, о чем, на ваш взгляд, говорят эти цифры?

- Я уже сказал, у наших стран есть взаимный интерес друг к другу. Отношения стали ближе, доверительнее, и люди чаще стали ездить друг к другу. На известный азербайджанский курорт Нафталан больше приезжает граждан из стран Центральной Азии, в том числе из Кыргызстана. С некоторыми из них я разговаривал, люди довольны лечением, отношением к ним и, как они говорят, знакомством с прекрасным Азербайджаном.

Туристы из Кыргызстана, насколько мне известно, проявляют большой интерес к Азербайджану и, в частности, к Баку. Азербайджан имеет большую историю, и много достопримечательностей, которые привлекают туристов из разных стран, в том числе из братского Кыргызстана. Поэтому можно сказать, что взаимный интерес в туристической сфере стремительно растет.

Во время последнего визита господина президента Ильхама Алиева в Бишкек было подписано межправительственное соглашение о строительстве на берегу Иссык-Куля пятизвездочного отеля. Это, во-первых, будет способствовать привлечению инвестиций в туристический сектор Кыргызстана со стороны других стран. А во-вторых, привлечет туристов из других стран. В-третьих, отель станет площадкой для проведения крупных международных форумов и встреч. В результате один только проект решит столько вопросов.

Надо принять во внимание и другой немаловажный факт. Проект строительства отеля может ускорить осуществление другого проекта, а именно: возведение города Асман, который поддерживается лично господином президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Прошла информация о том, что со швейцарской компанией подписано соглашение о строительстве отеля на Иссык-Куле. Компании других стран также проявили интерес к реабилитации курортов и санаториев на Иссык-Куле, построенных во времена Союза. Нет сомнений в том, что в самое ближайшее время Чолпон–Ата станет неузнаваемым прекрасным городом, и его название будет звучать, например, как Сочи, Анталия или Дубай.

Известно, Азербайджан уделяет большое внимание развитию гуманитарной, социальной, культурной сферам. Как развиваются наши взаимоотношения в этом контексте? Ведь гуманитарная сфера касается наших исторических корней и духовной жизни людей.

- Вы абсолютно правильно подчеркнули. Гуманитарную область называют межчеловеческим общением в межгосударственных отношениях. И я могу констатировать, что азербайджано- кыргызские отношения в этой сфере носят образцовый характер. Например, в феврале этого года звезды Азербайджанской оперы дали грандиозный концерт на сцене Национальной филармонии в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном. На это торжество приехала большая депутатская делегация Милли Меджлиса Азербайджана.

10 мая 2023 года в честь 100-летия Гейдара Алиева в оперном театре состоялся концерт произведений азербайджанских композиторов, в котором принимали участие заместитель главы кабинета министров Кыргызской Республики, господин Бакыт Торобаев, другие официальные лица и общественные деятели. Оба концерта оставили хорошее впечатление у зрителей.

Общеизвестно бережное и уважительное отношение в Азербайджане к кыргызской культуре и истории, очень почитают и любят у нас Чингиза Айтматова. Недавно в Бишкеке презентовали книгу азербайджанского публициста, историка, теолога, политолога Теймура Атаева о творчестве Чингиза Айтматова - "Чингиз Айтматов и современность". Она посвящена исследованию творческого наследия, воплощённого в художественных произведениях и публицистических выступлениях великого кыргызского писателя, мыслителя и философа Чингиза Айтматова.

В ноябре этого года в честь 95-летия великого сына кыргызского народа Чингиза Айтматова в центре Баку планируется открытие памятника писателю с участием наших президентов.

Культура и история - это сферы, сближающие людей и народы. Азербайджан заинтересован в том, чтобы сохранить это общее гуманитарное пространство с Кыргызстаном.