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В Бишкеке пройдут выставка и дискуссия к 225-летию А.С. Пушкина

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- Назгуль Абдыразакова
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24 ноября в 13:00 Русском доме в Бишкеке состоятся выставка и дискуссия, посвященные предстоящему 225-летию со дня рождения А.С. Пушкин. Об этом сообщает пресс-служба Представительства Россотрудничества в Кыргызской Республике.

По ее данным, вниманию участников будет представлена выставка Всероссийского музея им. А.С. Пушкина "Волшебные сказки А.С. Пушкина". Выставка дает возможность посетителям еще раз обратиться к творчеству великого поэта, увидеть героев его сказок глазами художников разных поколений, восхититься самобытными художественными интерпретациями его бессмертных произведений. Такое яркое явление как сказки Пушкина вдохновляли творчество многих талантливых художников-графиков – иллюстраторов книги. Выставка знакомит с живописными и графическими книжными иллюстрациями, эскизами декораций и костюмов к театральным постановкам.

После открытия выставки участники встретятся на дискуссионной площадке, посвящённой творчеству великого поэта. С докладами выступят: Директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля, сопредседатель Ассоциации литературных музеев России Дмитрий Бак, представители Всероссийского музея А.С. Пушкина, Московского государственного института культуры, музея-заповедника А.С. Пушкина "Михайловское", Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино, Национальной библиотеки Кыргызской Республики им. А. Осмонова, Республиканской библиотеки для детей и юношества им. К. Баялинова, Национального исторического музея Кыргызской Республики, Кыргызского национального музея изобразительных искусств им. Г. Айтиева.

Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации и Представительство Россотрудничества в Кыргызской Республике.


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URL: https://www.vb.kg/433643
Теги:
Россия, поэт, Кыргызстан
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