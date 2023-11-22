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"Успех правления президента зависит от прочности тандема Жапаров-Ташиев"

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- ВБ
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Политический союз Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, оформленный в виде президент-председатель спецслужбы, в настоящее время является примером долгосрочного и успешного тандема в истории современного Кыргызстана. Такое мнение редакции vb.kg высказал политический эксперт Медербек Корганбаев.

По его словам, Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев во многом похожи на друг друга, выходцы из простых семей, самостоятельно пробивали себе путь в бизнесе, а затем уже в политике.

"Тандем двух друзей создают в том числе региональный баланс север-юг, что играет немаловажную роль в политической жизни Кыргызстана. Жапаров и Ташиев начинали свой политический путь в стенах парламента нашей страны. Жогорку Кенеш стал отличной школой для двух друзей, которая постепенно открыла им двери кабинетов правительства. Далее Жапаров и Ташиев прошли ряд испытаний, аресты, политическое давление, но не сломались и остались верны своим убеждениям. Так закалялась дружба. Конечно, сегодня прошлые трудности и лишения, перенесенные Жапаровым и Ташиевым, кажутся далекими, однако это были нелегкие времена для них.

Сегодня Кыргызстан является президентской республикой. Вертикаль президентской власти не терпит компромиссов и слабостей. После избрания Садыра Жапарова президентом, тандем Жапарова и Ташиева в начале пути столкнулся с приграничными конфликтами, вопросами обеспечения безопасности и улучшения экономики. Остро стояли вопросы борьбы с коррупцией и криминалитетом. На мой взгляд, в такой сложной ситуации Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев разделили между собой важнейшие направления нашего государства. Садыр Жапаров как глава республики начал работу в сфере внешней политики и экономики, Камчыбек Ташиев принял на себя бремя борьбы с коррупцией и ОПГ, урегулирование приграничных споров и укрепление силового блока в целом. Впервые в истории нашей республики при президентстве Садыра Жапарова были приобретены ударные турецкие беспилотники Байрактар TB2, Аксунгур, Акинжи и различная военная техника, в том числе ракетные комплексы. Председатель ГКНБ Ташиев приложил немало усилий в целях усиления боеспособности пограничных войск. Представьте, что раньше кыргызские пограничники не располагали бронированными машинами, дронами, не было современного стрелкового оружия и тактического снаряжения. Благодаря совместной и слаженной работе тандема Жапаров - Ташиев кыргызские вооруженные силы и погранслужба превратились в грозную силу, способную отразить натиск любого врага", - заявил Медербек Корганбаев.

В то же время эксперт напомнил и о тайных и явных недоброжелателях, стремящихся развалить союз двух друзей.

"Наверняка в различных уголках нашей республики или же за рубежом те или иные коррумпированные кланы, мафии плетут интриги, готовят заговоры и покушения. Чтобы понять тонкости кыргызской политики, достаточно прочитать исторический роман "Сломанный Меч" Тологона Касымбекова. Знающий поймет, что сегодня в нашей политической среде и за его кулисами ничего не изменилось, те же улыбки в лицо и то же коварство за спиной. Увы, это так. Сильная президентская власть, диктатура силовых ведомств не по душе коррупционерам и преступным сообществам.

Я считаю, что тандем Жапарова - Ташиева всегда будет подвергаться проверке на прочность. Заинтересованные лица будут пытаться поссорить друзей, устраивать провокации и затевать интриги. К сожалению, это политика. Несмотря на такие возможные события, не стоит забывать, что Камчыбек Кыдыршаевич внес колоссальный и кардинальный вклад в укрепление президентского правления Садыра Жапарова. Это нужно признать и принять. Кто, если не Ташиев? Вот что значит настоящий друг. Более того, я уверен, что в будущем Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев сумеют повторить комбинацию Путин - Медведев. Как всем известно, даже Путин после истечения президентского срока в 2008 году уступил свой пост своему соратнику - на тот момент вице-премьер-министру Дмитрию Медведеву. Опять же будет чередование кадров и сохранение баланса север – юг", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/433649
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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