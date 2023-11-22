В Бишкеке прошла пресс-конференция по программе Stipendium Hungaricum

Посольство Венгрии в Кыргызской Республике совместно с Министерством образования и науки КР провели пресс-конференцию, посвященную стипендиальной программе Stipendium Hungaricum, предоставляемой правительством Венгрии и предназначенной для иностранных студентов, желающих получить высшее образование в Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба венгерского посольства.

По ее данным, заместитель главы посольства Венгрии в Кыргызстане, г-н Дароци Ласло, выступил с приветственной речью, отметив важность этой программы для развития двусторонних отношений, образования и научных исследований между Венгрией и Кыргызстаном. В этом году программе исполнилось 10 лет, а в Кыргызстане она присутствует с 2017 года, когда было выделено 25 квот, а сегодня их 200. В программе участвуют 28 высших учебных заведений Венгрии и предоставляют более 1200 направлений на английском и венгерском языках.

Венгрия является кузницей лучших умов планеты – достаточно посмотреть список лауреатов Нобелевской премии, которые являются гражданами Венгрии или венграми по происхождению. В 2023 году Нобелевской премии в области медицины и физиологии удостоена венгерская ученая Каталин Карико, а Нобелевская премия по физике присуждена венгерскому ученому Ференцу Краушу. Оба этих выдающихся ученых начали свой путь в науке именно в венгерских высших учебных заведениях, и это явялется лучшим подтверждением качества венгерского высшего образования.

На пресс-конференции также выступил консул Посольства Венгрии, который рассказал о процедуре подачи документов для участия в программе Stipendium Hungaricum и ответил на вопросы участников.

Процесс подачи заявок на участие в программе Stipendium Hungaricum включает в себя несколько этапов, включая подачу онлайн-заявки на официальном сайте программы до 15 января 2024 года. Платформа уже открыта и абитуриенты могут начать заполнение профиля и анкеты. Также необходимо параллельно заполнить заявку через Министерство Образования КР (см. за обновлениями на сайте Министерства Образования КР). Далее требуется представление необходимых документов и прохождение конкурсного отбора, включающего тестирование и интервью.

Организаторы выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и рост числа кыргызстанских студентов, получающих образование в университетах Венгрии через программу Stipendium Hungaricum.