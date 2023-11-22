В Бишкеке мошенник взял телефоны под реализацию и не вернул более 1 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба в УВД Свердловского района.

По ее данным, 9 августа 2023 года в милицию обратился гражданин А.А. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени "Н.", который с марта месяца текущего года войдя в доверие, брал под реализацию мобильные телефоны различных марок в одном из отделов продаж мобильных телефонов ТРЦ столицы. После не вернув в обещанный сумму 1 млн 741 тысяча 300 сомов стал скрываться.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин О.Н., 1997 года рождения, который был водворен в ИВС.