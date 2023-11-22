10200 долларов пытался провезти через границу КР гражданин РФ

Пограничники контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный" пресекли факт незаконного провоза денежных средств через границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, примерно в 08:30 в пункт пропуска "Достук-автодорожный" прибыл гражданин Российской Федерации У.О., 1981 г.р.

В ходе прохождения пограничного контроля у гражданина были обнаружены денежные средства в иностранной валюте.

Общая сумма задержанных средств составила 10 200 долларов.

Вышеуказанный гражданин пытался провезти валюту в обход таможенного законодательства республики, не декларируя денежные средства.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и денежные средства были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

Напоминаем, что установлен временный запрет на вывоз из Кыргызской Республики наличной иностранной валюты: не резидентам и иностранным гражданам в сумме более 5 000 (пять тысяч) наличных долларов; резидентам и гражданам Кыргызской Республики в сумме более 10 000 наличных долларов.

В случае вывоза резидентами и гражданами Кыргызской Республики наличных долларов в сумме, превышающей 10 000 (десять тысяч) долларов США, взимается платеж в размере 10% от суммы, превышающей установленный лимит.