Кыргызстан вдохновляет жителей Ближнего Востока на путешествия

Туристическая выставка Qatar Travel Mart проходит в эти дни в Дохе. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития туризма в КР.

По ее данным, Кыргызская Республика участвует в ней впервые, и именно к нашему павильону посетители выставки проявляют большое внимание. Зимний туризм, семейные путешествия, туры для охотников – интерес очень разнообразный. Для катарцев и резидентов этой страны в Кыргызской Республике действует упрощенный визовый режим, что еще больше вдохновляет жителей Ближнего Востока на путешествия.

На национальном стенде Кыргызской Республики, организованном Фондом поддержки развития туризма, работает четыре туроператора и компания по производству меда. В рамках выставки прошла презентация нашей страны. Вице-президент фонда Максат Усубалиев рассказал о Кыргызской Республике и Фонде туризма, а начальник отдела маркетинга и международного сотрудничества Суран Рабаев – о востребованном у катарцев халал-туризме, а также халал-индустрии в целом и ее возможностях в нашей стране. Гостям показали кыргызский танец, угостили боорсоками и чак-чаком, приготовленными членами кыргызской диаспоры в Катаре.

Большую помощь в проведении выставки оказало посольство Кыргызской Республики в Катаре и его советник Нурзат Омуракунова.

Туристическая выставка Qatar Travel Mart проводится во второй раз. Она объединяет все направления туризма – от делового до культурного, от медицинского до спортивного. В этой году в ней участвует более 250 компаний из 60 стран мира.