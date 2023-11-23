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В Кыргызстане объявлен месячник с целью заботы о женском здоровье

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В Бишкеке состоялось мероприятие по вопросам элиминации рака шейки матки. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на мероприятии специалисты проинформировали о проводимой работе по снижению указанного заболевания, а также были поставлены следующие цели:

- 90% девочек будут полностью привиты вакциной против ВПЧ к 15 годам;

- 70% женщин проходят высокоэффективный скрининг к 35 годам и повторно к 45 годам;

- 90% женщин с предраком подвергаются лечению, а 90% женщин с инвазивным раком - лечению.

Рак шейки матки в основном поражает женщин в возрасте 15-44 лет. Чтобы предотвратить это заболевание, необходимо пройти вакцинацию от вируса папилломы человека. Эксперты предупреждают, что для полного выздоровления необходима ранняя диагностика.

Отметим, цель мероприятия является информирование населения о профилактике данного заболевания. Месячник "Бирюзовый декабрь" проводится с 17 ноября по 12 декабря 2023 года


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URL: https://www.vb.kg/433655
Теги:
репродуктивное здоровье, Бишкек, женщины
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