Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом вылетел в Беларусь

Президент Садыр Жапаров сегодня, 22 ноября, с рабочим визитом вылетел в Республику Беларусь для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ) в г. Минск. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, сессия пройдет под председательством президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Члены Совета коллективной безопасности обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, нацеленных на обеспечение интересов коллективной безопасности.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;

- Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов;

- Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Беларуси Эрбол Султанбаев;

- министр обороны Бактыбек Бекболотов.