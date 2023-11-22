Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом вылетел в Беларусь

Президент Садыр Жапаров сегодня, 22 ноября, с рабочим визитом вылетел в Республику Беларусь для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ) в г. Минск. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По ее данным, сессия пройдет под председательством президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
Члены Совета коллективной безопасности обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, нацеленных на обеспечение интересов коллективной безопасности.
В составе официальной делегации Кыргызской Республики:
- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
- Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов;
- Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Беларуси Эрбол Султанбаев;
- министр обороны Бактыбек Бекболотов.