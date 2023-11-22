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Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом вылетел в Беларусь

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Президент Садыр Жапаров сегодня, 22 ноября, с рабочим визитом вылетел в Республику Беларусь для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ) в г. Минск. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, сессия пройдет под председательством президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Члены Совета коллективной безопасности обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, нацеленных на обеспечение интересов коллективной безопасности.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;

- Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов;

- Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Беларуси Эрбол Султанбаев;

- министр обороны Бактыбек Бекболотов.


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URL: https://www.vb.kg/433656
Теги:
Беларусь, президент, Садыр Жапаров
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