История женщины-пчеловода Берметгуль Жакыпбековой из села Шекафтар

В селе Шекафтар Джалал-Абадской области проживает группа женщин, которые успешно учредили маленький бизнес в области пчеловодства. Одной из наиболее активных участниц этой группы является Берметгуль Жакыпбекова. Берметгуль делится своей историей и говорит, что интерес к миру пчел и пчеловодства всегда был.

"Во время летних каникул, из-за отсутствия учебного процесса у нас всегда больше свободного времени, и я решила не просто терять драгоценные часы, а, наоборот, использовать их с пользой. Я также видела в этом возможность дополнительного источника дохода. Так мы объединились в пчеловодческий кооператив "Ала Ары", где я являюсь активным членом кооператива. Учиться в этой сфере было нелегко, и мне пришлось начинать с нуля, чтобы освоить теоретические аспекты и практические навыки пчеловодства".

Берметгуль подчеркивает, что Джалал-Абадская область идеально подходит для пчеловодства благодаря теплому климату, ранней весне и поздней осени, а также богатству разнообразных растений, что благоприятно влияет на сбор меда и развитие сельского бизнеса.

В апреле 2022 года Берметгуль приняла участие в двухнедельных обучающих тренингах по пчеловодству в рамках программы "Комплексное развитие регионов". Благодаря интенсивному обучению и наставничеству, предоставленным проектом, она постепенно освоила все аспекты ухода за пчелами. Она углубилась в изучение их поведения, научилась распознавать их потребности и создавать оптимальные условия для их жизни и работы. Разведение пчел требует не только знаний и навыков, но и финансовых вложений, и женщины в кооперативе хорошо это понимают.

Чтобы развить свой пчеловодческий бизнес, им было необходимо приобрести качественное оборудование, инвентарь и самих пчел. Понимая все эти этапы и трудности женский кооператив "Ала-Ары" принял решение участвовать в проекте GIZ "Комплексное развитие регионов", который направлен на расширение экономических возможностей женщин через участие их в производстве монофлорного меда. Эта программа реализуется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по поручению Правительства Германии и совместно финансируется Европейским Союзом.

Берметгуль также подчеркивает, что проект GIZ реализуемый в Джалал Абадской области представляет собой хорошие возможности для жителей сельских районов, которые стремятся заняться предпринимательством. Это имеет важное значение как для стимулирования развития регионов страны, так и для поддержания экологической устойчивости через активное участие в сохранении природных ресурсов.

Берметгуль с радостью отмечает, что уже в первый год ее урожай превзошел все ожидания, составив 250 кг натурального меда, который успешно был реализован. Этот успех послужил стимулом для дальнейшего развития. Собранные средства позволили ей расширить свое пчеловодческое хозяйство и приобрести еще 10 ульев.

В настоящее время у предпринимательницы есть планы на дальнейшее развитие, включая пополнение пчелиных семей, укрепление клиентской базы и поиск новых рынков сбыта продукции.

Берметгуль Жакыпбекова стала одной из многих женщин в сельской местности Джалал-Абадской области, получивших поддержку в рамках программы "Комплексное развитие регионов". С 2018 по 2023 годы в рамках этой программы было создано 11 кооперативов в сельском хозяйстве, и более 33 000 человек смогли получать доход, работая как сезонные полевые работники. Было также установлено 8 цепочек добавленной стоимости для сельскохозяйственной продукции, включая мед, биохлопок, зерно, овощи и фрукты.

Берметгуль осознает, что заниматься пчеловодством представляет собой серьезную задачу, которая требует значительных усилий и терпения. Однако она не боится трудностей и поддерку ей в этом деле оказывает ее семья и женщины коллеги. Она является настоящей предпринимательницей в своем родном селе. Ее усилия привели к увеличению производства меда, что благоприятно сказалось на финансовом положении не только ее семьи, но и всего села. Ее успех и преданность делу вдохновили и других женщин в области попробовать себя в пчеловодстве.

Берметгуль Жакыпбекова - вдохновение для других женщин, побуждая их искать новые пути к самореализации и успеху. Этот проект изменил не только ее материальное положение, но и дал ей уверенность в себе и веру в свои силы. Он открыл перед ней новые горизонты и возможности. Теперь каждое утро она просыпается с чувством восторга, зная, что ее труд приносит пользу не только ей, но и всему обществу. Ее история стала источником вдохновения для других женщин, побуждая их искать новые пути к самореализации и успеху.

43% сельского населения Джалал-Абадской области живет за чертой бедности. GIZ при со-финансировании Европейского Союза и Правительства Германии с 2018 г. помогает создавать для жителей дополнительные источники дохода. Также проводит обучение, предоставляет современное оборудование и технику, доступ к финансированию для ведения бизнеса.

Автор: Айгуль Кубатова