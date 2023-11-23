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Врач Тунгатарова: Артриты могут развиваться из-за травм, инфекций и вирусов

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Артритом называют воспаление тканей сустава, которое сопровождается сильной болью и ограничением физических возможностей. Об основных причинах развития артритов и можно ли их избежать рассказала в интервью vb.kg Зияда Тунгатарова, врач-ревматолог медицинского центра "ЮРФА".

Зияда, об этом заболевании часто говорят во множественном числе - артриты. Так много у недуга разновидностей?

- Артрит - это собирательное понятие. Речь идёт о воспалении суставов различной этиологии. Бывают артриты при системных заболеваниях соединительной ткани (ревматические), посттравматические, после инфекционных и вирусных заболеваний, аллергической этиологии. То есть суставные соединительные ткани реагируют и на вирусы, и на бактерии, и на инфекции, и на аутоиммунные процессы. Часто встречаются реактивные артриты. Это генетические спондилоартриты, артриты при урогенитальных инфекциях, при псориазе, артрозоартриты и другие системные заболевании соединительной ткани с поражением суставов.

Самая частая разновидность артрита, с которой люди могут встречаться в любом возрасте - это травма. При несильном воздействии может произойти только неинфекционное, то есть асептическое воспаление сустава за счет микротравмы его структур. В этом случае достаточно уменьшить на него нагрузку и подождать - организм восстановится сам. Если же на суставе заметен сильный отек или появился выраженный синяк вокруг, а движения ограничены из-за боли, то обязательно следует обратиться за помощью к врачу. Артрит может развиться на фоне попадания в сустав инфекции. В таком случае речь идет об инфекционном артрите, он очень опасен тем, что может быстро разрушить сустав. В группе риска находятся пожилые люди и дети до трех лет.

Очень часто встречаются ревматоидные артриты, особенно у женщин детородного возраста. Несвоевременная диагностика и лечение заболевания приводят к инвалидности и стойкой утрате функции суставов. У мужчин чаще встречаются спондилоартриты и артриты урогенитальной природы, которые при своевременной диагностике, кстати говоря, хорошо поддаются лечению

Как проявляется заболевание?

- Болями и отёками в области сустава, повышением температуры, изменением цвета кожных покровов над суставом – покраснением, ограничением движений в нем. Степень выраженности этих симптомов может быть разной - это зависит от интенсивности воспаления и особенностей каждого конкретного сустава. При невыраженном воспалении из симптомов могут быть только боли в суставе при движении, а при подагрическом артрите, когда воспаление в суставе достигает максимума, ярко проявляются все из указанных симптомов. Человека обязательно должен насторожить болевой синдром в покое, без движений, особенно ночью и к утру - это один из наиболее характерных признаков артрита.

Но в любом случае лучше обратиться к врачу за медицинской помощью. Несвоевременная диагностика и несерьезное отношение пациентов к своему здоровью и своим заболеваниям часто приводит, как я уже сказала, к тяжелому развитию болезни, в том числе даже к протезированию суставов, которое является затратным "удовольствием".

Как лечатся артриты и можно ли их вылечить?

- Артриты при системных заболеваниях соединительной ткани корригируются лечением с применением глюкокортикоидов, цитостатиков и генно- инженерных биологических препаратов - последние достижение медицины. Бывают недифференцированные реактивные артриты, которые не поддаются лечению противовоспалительными препаратами. В таких случаях назначаем цитостатики, препараты, которые требует тщательного контроля анализов. Пациент должен понимать, что все назначаемые нами препараты применяются не как убирающие симптомы (симптоматические, обезболивающие), а как лечебные, так как они воздействуют на механизм развития воспаления, блокируя его. Поэтому эти лекарства должны применяться курсом, а не только при болях. И, конечно, только по назначению врача.

Исходя из своего опыта, могу сказать, что своевременная диагностика и грамотная терапевтическая коррекция врача, а также серьезное отношение к собственным заболеваниям со стороны пациентов, дают стойкую ремиссию артритов. Но надо избегать переохлаждений, простудных заболеваний, проводить своевременную санацию очагов инфекции и лечебные физические упражнения для суставов.

Какие исследования проводятся для диагностики?

- На базе медицинского центра ежедневно консультируют больных квалифицированные врачи-ревматологи, которые и занимаются диагностикой и лечением системных заболеваний соединительной ткани, в том числе различных видов артритов. В зависимости от причин, вызвавших артрит, может требоваться консультация хирурга, травматолога-ортопеда, инфекциониста, дерматолога, уролога, а также врачей других специальностей, если в патологический процесс вовлечены другие органы и системы. Здесь же проводят качественную диагностику, лабораторные исследования, УЗИ, рентгенографию, МСКТ и МРТ суставов и костей.

Можно ли избежать эту тяжелую болезнь?

В качестве профилактики артритов следует избегать травм, переломов, по возможности, стрессов. Важно питаться правильно, разнообразно и полноценно, бороться с избыточным весом. Еще один универсальный совет - регулярно (в идеале, ежедневно) заниматься физическими упражнениями, поддерживая хороший уровень мышечной силы и гибкости. Улучшают состояние суставов как занятия аэробикой, так и упражнения на растяжку и гибкость тела.


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URL: https://www.vb.kg/433661
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