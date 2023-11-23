В Базар-Коргонском центре для детей с инвалидностью выявлены нарушения

В ходе проверки Базар-Коргонского межрайонного реабилитационного центра для детей и подростков с инвалидностью сотрудниками территориального представительства Наццентра по предупреждению пыток по Джалал-Абадской области был выявлен ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Еда готовилась на основании неутвержденного руководителем учреждения меню и без сбора пробы на готовую пищу.

- Кварцевые лампы использовались без сертификата соответствия и техпаспорта.

- Отсутствовали сертификаты соответствия на продукты питания, а имеющиеся сертификаты не относились к фактически имеющимся на складе продуктам.

- На кухне использовались старые, потрескавшиеся разделочные доски, которые не соответствуют санитарным нормам и не пригодны к использованию.

- В санитарных книжках 17 сотрудников отсутствовала печать о доступе к работе.

- Антисанитария в столовой.

- В одной из палат крайне неудовлетворительное состояние напольного покрытия, истертого до дыр.

- Из 19 наименований лекарственных средств в противошоковой аптечке из 19 в наличии было только 9.