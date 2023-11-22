В Бишкеке задержан бывший руководитель ГУ "Кадастр"

За совершение мошеннических действий с использованием служебного положения задержан бывший руководитель ГУ "Кадастр" А.С.К.. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что А.С.К. в марте 2023 года в сговоре с должностными лицами государственной администрации Аламединского района в целях извлечения материальной выгоды предложил гражданину Ж.О.С. выкупить земельный участок мерою 3 гектара (участок в с.Орто-Сай по ул.Байтик-Батыра, находящийся на балансе государства)

В целях фиксации и документирования фактов преступной деятельности 20 ноября текущего года при возврате денежных средств в размере 10 тыс. долларов (из ранее переданных 150 тыс. долларов ) в одном из столичных кафе с поличным был задержан экс-руководитель и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.