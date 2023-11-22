Погода
$ 88.90 - 89.54
€ 96.20 - 97.20

В Бишкеке задержан бывший руководитель ГУ "Кадастр"

246  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За совершение мошеннических действий с использованием служебного положения задержан бывший руководитель ГУ "Кадастр" А.С.К.. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что А.С.К. в марте 2023 года в сговоре с должностными лицами государственной администрации Аламединского района в целях извлечения материальной выгоды предложил гражданину Ж.О.С. выкупить земельный участок мерою 3 гектара (участок в с.Орто-Сай по ул.Байтик-Батыра, находящийся на балансе государства)

В целях фиксации и документирования фактов преступной деятельности 20 ноября текущего года при возврате денежных средств в размере 10 тыс. долларов (из ранее переданных 150 тыс. долларов ) в одном из столичных кафе с поличным был задержан экс-руководитель и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433666
Теги:
задержание, коррупция, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  