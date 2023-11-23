В Узбекистане чиновник избил директора колледжа за срыв подписки

Как рассказал Kun.uz директор колледжа Шухрат Косимов, инцидент произошел 14 ноября в здании администрации Багдадского района Ферганской области РУз. Под председательством заместителя хокима района состоялось совещание по вопросу подписки.

По словам Косимова, до этого времени практически все представители социальной сферы, особенно работники школ, колледжей и лицеев, постоянно привлекались к обязательной подписке местным хокимиятом.

"Раньше мы платили подписку на 3 месяца в году по 5-5,5 миллиона сумов. Но в этот раз она была значительно выше, дали план в 24 миллиона сумов", - рассказал он СМИ.

"Было сказано, что мы должны собрать указанную сумму, разделив ее на количество газет и журналов. Официального документа на этот счет нет, все было сказано устно. Этот список был выдан всем нам, теперь мы пытаемся его поделить. На собрании был поднят вопрос подписки, до меня очередь дошла в конце, около 8:25. Меня спросили, почему я не выполняю план. Я сказал, что собрал на 5,5 миллиона сумов, но до 24 миллионов сумов не дотянул. И не могу заставить учителей сделать это.

Тогда заместитель хокима сказал: "Почему вы не можете заставить учителей, разве трудно каждому из них заплатить за одну подписку, они все получают премию, я проверю их премии, вы обязаны платить за подписку". Я ответил, что не имею на это права. Пытался объяснить, что деньги у меня будут в апреле, тогда и остальное отдам. Потом он снял костюм, подошел ко мне и сказал: "Вы не выполняете поручения". Я успел только спросить, как именно я не выполнил, но тут же получил удар в челюсть.

Я упал и потерял сознание. Оказалось, что меня перенесли в комнату секретарши. Я чувствовал головокружение и тошноту. Посидев 4-5 минут, я спустился к хокиму. Я рассказал, что произошло, но он был равнодушен", - рассказывает Шухрат Косимов.

В тот день после удара состояние Косимова ухудшилось, у него поднялось давление, он почувствовал себя плохо. Когда вызвали скорую помощь, ему поставили диагноз гипертония и госпитализировали.

В настоящее время директор колледжа находится на лечении в больнице. По словам врачей, у директора было сотрясение мозга и повреждение челюсти справа.

В ходе расследования сотрудники, непосредственно присутствовавшие на заседании и ставшие свидетелями драки, подтвердили, что заместитель хокима ударил директора колледжа. Тем не менее, они по соображениям безопасности пожелали, чтобы их имена не разглашались.

Kun.uz связался с прокуратурой Багдадского района по поводу инцидента. По словам заместителя прокурора района Мурада Юсупова, в настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

"Мы выехали на место происшествия, в настоящее время назначена служебная проверка, проведена экспертиза, получены объяснительные, мы проводим проверки", – сказал Юсупов.

По данным источников Kun.uz, ​​в связи с этими действиями заместителя хокима ожидается возбуждение уголовного дела, однако чиновники, возможно, попытаются "закрыть дело".