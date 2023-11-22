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Тилек Усупов: Народ через делегатов Курултая даст оценку работе госорганов

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- Бакыт Басарбек
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На предстоящем Народном курултае делегаты должны поднять и обсудить самый важный и насущный вопрос, ради которого и был создан этот институт государственного управления. То есть если, Народный курултай – это механизм для прямой связи народа с президентом без всяких посредников, то делегаты и должны прежде всего дать оценку работе всем ветвям власти. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился общественный деятель и глава ОФ "Тилекмат-Аке" Тилек Усупов.

По его словам, президент должен узнать от народа в лице делегатов курултая, как работают госорганы и акимиаты.

"На первом Народном курултае президент КР Садыр Жапаров так и сказал, что "через этот институт курултая наши предки связали народ с властью и сделали народ реальным собственником власти". Проще говоря, глава государства хочет от самого народа услышать, как работают госорганы и местные власти. Он же прекрасно понимает, что ему не всегда дают объективную информацию, где-то могут и приукрасить. Но народ не обманешь, и он не будет все приукрашивать, а скажет все как есть. Люди на местах, зачастую, продолжают сталкиваются с бюрократией и волокитой, а то и с коррупцией, и не знают, как рассказать об этом. Вот для этого и нужны делегаты курултая.

Поэтому у меня просьба к делегатам предстоящего курултая не заниматься личным популизмом, поднимая малозначительные темы, а заниматься своими прямыми обязанностями – дать оценку работе министерств и местных властей. Народ для этого вас и делегировал на курултай", - заявил Тилек Усупов.


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URL: https://www.vb.kg/433669
Теги:
курултай, президент, Кыргызстан, чиновник
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