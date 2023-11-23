Инфографика о сложностях жизни кыргызстанцев с нарушением зрения

Выпускница школы по дата-коммуникациям Кундуз Жекшен кызы представляет обширное исследование о жизни людей с нарушением зрения. Под менторством Айзады Томы и Мариам Гамхарашвили. Ее тщательно разработанная инфографика визуализирует многогранные аспекты их существования, отражая сложности, с которыми они сталкиваются.

Эта тема актуальна и требует внимания общества. Кундуз верит, что распространение ее исследования поможет поднять осведомленность о социальных вызовах, с которыми сталкиваются люди с нарушением зрения, и привлечет внимание к их нуждам, особенно в контексте государственных пособий.