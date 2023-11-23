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Инфографика о сложностях жизни кыргызстанцев с нарушением зрения

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- Назгуль Абдыразакова
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Выпускница школы по дата-коммуникациям Кундуз Жекшен кызы представляет обширное исследование о жизни людей с нарушением зрения. Под менторством Айзады Томы и Мариам Гамхарашвили. Ее тщательно разработанная инфографика визуализирует многогранные аспекты их существования, отражая сложности, с которыми они сталкиваются.

Эта тема актуальна и требует внимания общества. Кундуз верит, что распространение ее исследования поможет поднять осведомленность о социальных вызовах, с которыми сталкиваются люди с нарушением зрения, и привлечет внимание к их нуждам, особенно в контексте государственных пособий.


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URL: https://www.vb.kg/433670
Теги:
пособия, Кыргызстан, здоровье, ЛОВЗ
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