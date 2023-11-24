Китайские компании заинтересованы в ведении бизнеса в Кыргызстане

Об этом заявил президент корпорации "Цзыцзинь" Цзоу Лайчан на встрече с главой кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым. Президент корпорации считает, что в Кыргызстане созданы самые лучшие инвестиционные условия.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе в рамках деятельности ОсОО "Алтынкен" на месторождении Талдыбулак – Левобережный в Кеминском районе Чуйской области.

Представители компании рассказали о деятельности корпорации "Цзыцзинь" и, в частности, о передовых и уникальных технологиях, применяемых ею при добыче полезных ископаемых, которые позволяют минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, тем самым обеспечивая экологическую безопасность.

Глава кабмина подчеркнул, что кыргызская сторона заинтересована в расширении инвестиционно-технологического сотрудничества с корпорацией. Он рассказал о введении в стране статуса стратегического инвестора с повышенными мерами поддержки и гарантиями безопасности и отметил, что деятельность горнодобывающего предприятия "Алтынкен" является подтверждением успешной реализации двусторонних инициатив, отвечающих интересам двух государств. "Мы открыты для рассмотрения инвестиционных предложений", - заключил Акылбек Жапаров.