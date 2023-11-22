Стиль Pin-up в одежде: модное ретро

Стиль Пин Ап активно начал возвращаться в современную жизнь. Его часто используют на различных интересных мероприятиях, вечеринках и во время фотосессий. Этому стилю свойственны яркие оттенки, аккуратные прически и массивные аксессуары. Чтобы правильно подобрать вещи к образу Пин Ап, можно посетить выставку Pin Up в Казахстане. Она пройдет в декабре. Посетив выставку, можно увидеть винтажные развороты наиболее популярных журналов 50-60 годов, оригинальные календари, плакаты. На выставке продемонстрируют работы самых известных художников этого стиля. Посетители увидят даже постеры Чарльза Гибсона. Это художник, который считается основателем Pin Up.

Женский стиль Пин Ап всегда считался сексуальным и нежным. Он никогда не был слишком пошлым, несмотря на наряды и позы моделей. Женщины подбирали специальные наряды, которые подчеркивали все их достоинства фигуры. Особый акцент делали на изящной талии, объемной груди и аппетитных бедрах. Отдельные части тела не были слишком оголены. Часто для фото подбирались легкие, непринужденные позы, которые не были излишне вызывающими.

Особенно распространенным был стиль с укороченными джинсовыми шортами, имеющими завышенную посадку, оригинальной рубашкой в клетку, которая завязывается спереди на узел. Такой образ часто сочетается с высоким каблуком. Это базовый образ, который можно сочетать с различными элементами гардероба. Вместо рубашки часто используют изящный женский топ. Шорты заменяют джинсами или бриджами, которые имеют высокую посадку.

В стиле часто применяют платья и легкие модные сарафаны. Они придавали образу женщины соблазнительности и добавляли нежности. Наряды могут быть разной длины. Стильно и красиво смотрятся фасоны миди, мини и макси. В образе Пин ап всегда соблюдалась грань, поэтому здесь не допускалась излишняя пошлость и откровенность.

Помимо коротких шорт и платьев, используют и различные костюмы. Они могут быть представлены с юбкой, шортами или бриджами. Костюмы отличаются яркими оттенками, принтами и горошком.

Современные наряды в стиле Pin-up

Стилю Пин Ап характерны такие особенности и отличия:

Многие наряды украшают клетчатой рубашкой. Она гармонично смотрится как с платьями, юбками, шортами, так и костюмами. Часто ее завязывают на талии, что помогает подчеркнуть ее изящность; Основой образа часто считается юбка. Особенно популярным считается фасон, который визуально увеличивает бедра. Это такой фасон, как колокол или полусолнце. Такие юбки красиво выглядят с укороченными топами. Они украшают весь образ. Нейтральной и популярной моделью считается карандаш. Ее особенность заключается в том, что она подходит всем, ведь расклешенные модели не подходят полным женщинам, обладающим широкими бедрами; Короткие шорты из джинса пользуются популярностью. Но, в отличие от современных фасонов, модели в образе pin up всегда имеют высокую посадку. Их длина в меру короткая. Благодаря такому фасону, женская фигура выглядит стройнее. Шорты должны полностью прикрывать ягодицы, чтобы не оставлять оголенных частей тела; Нижнее белье никогда не оголяет слишком интимные части тела. Лиф всегда прикрывает грудь, а трусики представлены с завышенной посадкой. Такой фасон делает фигуру более загадочной. Модели часто производят из нежного кружева. Они украшаются атласными или гипюровыми вставками, что смотрится красиво и необычно.

Стиль Пин Ап был знаменит не только в 40-50 годах. Он пользуется востребованностью и сейчас. Для этого стиля характерны соответствующие наряды, яркий макияж и аккуратно уложенные волосы. Такой образ нуждается во внимании к любой детали, поэтому невозможно проигнорировать обувь. Часто выбирают изящные туфли на высоком каблуке, подчеркивающие красоту стройных ног. Дизайн можно выбрать любой, важно, чтобы он был в ретро-стиле. Туфли могут быть в горошек, квадрат, полоску, красного цвета или с тигровой расцветкой. Помимо высокого каблука, можно носить обувь на платформе. Она смотрится не менее изящно и красиво, полностью соответствуя образу Пинап. В прическе используют платок, обод и другие аксессуары. Часто прическу украшают бантами и другими стильными заколками, чтобы добавить образу изюминку. Прическа может быть любой, главное, чтобы она была аккуратной.