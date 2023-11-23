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В Бишкеке представят книгу о домогательствах в общественном транспорте

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- Назгуль Абдыразакова
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24 ноября в Бишкеке представят книгу под авторством Александры Титовой из реальных историй кыргызстанцев, переживших домогательства в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Фонда "Сорос-Кыргызстан".

По ее данным, книга была написана на основе исследования с иллюстрациями, основанными на реальных историях повседневного опыта девочек, мальчиков и женщин в общественном транспорте. Проект был реализован при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" в рамках арт-конкурса "Искусство как способ самовыражения, способствующий формированию общественного дискурса по актуальным социальным проблемам".

Как отмечает автор книги Александра Титова, это не "книга жалоб", а проект, иллюстрирующий общество в целом. Ведь оказаться в подобной ситуации – не выбор женщины. Промолчать и продолжать жить с этим тоже – не выбор женщины.

Истории, рассказанные в этой книге, не разделяются на самые жуткие или наиболее обыденные; все они имеют своё значение. Она написана, потому что мужчины, домогавшиеся детей, подростков и женщин в общественном транспорте, как правило, не несут ответственности. Поэтому героини и герои этой книги редко могли надеяться на поддержку. Александра собирала реальные истории кыргызстанцев, устроив опрос в социальных сетях. За одну неделю набралось 90 историй, из которых в книге представлены 55. Все они уникальны, поэтому остальные и будущие истории будут публиковаться в отдельно созданном инстаграм-аккаунте книги "Аялдама".

"Моя цель – дать возможность читателю задуматься, насколько ему близка эта проблема, или помочь тем, кто сомневается, увидеть это в реальности", – рассказывает Александра Титова, – кроме того, она может стать важным напоминанием для родителей: говорите открыто со своими детьми о харассменте, чтобы они могли четко сказать: "Меня трогают без моего согласия"".

Немного о цифрах: 55 из 90 историй – это домогательства, пережитые в детском и подростковом возрасте от 6 до 16 лет (самый частый возраст 10-13 лет); остальные 34 истории были пережиты рассказчиками от 17 лет и до 30. В 12 историях домогательствами занимались пожилые мужчины. В каждой истории личные границы пострадавших злостно нарушались; некоторые из них до сих пор живут с психологическими травмами, и, возможно, их никогда не покинет страх перед переполненной маршруткой.

Во время презентации книги гости смогут ознакомиться с печатной версией книги и услышать необычное представление чтения книги в стиле диджейского сета от Айдай из проекта @adam_sezet. Участники презентации также первыми получат QR-коды на электронную версию книги, которая будет представлена на трех языках.

Вход свободный. Время: 18:00-21:00.

Место: Театр 705


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URL: https://www.vb.kg/433680
Теги:
книги, Бишкек, общественный транспорт, сексуальные домогательства
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