Акылбек Жапаров рассказал о проводимых реформах в социальной сфере

Председатель кабинета министров Акылбек в рамках рассмотрения на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики отчета по исполнению республиканского бюджета за 2022 год и внесения изменений в бюджет за 2023 год рассказал о проводимых реформах в социальной сфере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Пособия в сфере социальной защиты повысились в три этапа за 2 года. Запущена инициатива Президента по социальному контракту. Проект по предоставлению семьям по 100 тысяч сомов начался как эффективная модель по преодолению бедности. В 2023 году в рамках проекта такие средства были переданы 10 тыс. семьям, в результате чего улучшаются условия жизни 50 тыс. человек и создается около 30 тыс. рабочих мест. В 2024 году социальным контрактом будет охвачено 20 тыс. семей, на эти цели предусмотрено 2 млрд сомов", - сказал он.

Акылбек Жапаров продолжил, что с 1 октября текущего года размер пенсии вырос в среднем на 38%. По его словам, пенсионная политика будет изменена. Граждане, не направляющие соответствующие начисления, в дальнейшем будут получать лишь пособия.

Председатель Кабинета Министров подчеркнул, что в сфере образования будут проведены реформы.

"В стране изменилась политика в области дошкольного образования: остановлен вопрос получения лицензий, открываются детские сады на дому с государственным акселератором, упрощены требования к санитарно-эпидемиологическим нормам. Стартовал пилотный проект по оптимизации cпальных помещений в детсадах, который позволит охватить 122 тысячи детей. В ближайшие два года откроются 560 краткосрочных детских садов, которые смогут посещать более 40 тысяч детей, более 5 тысяч воспитателей получат постоянную работу. В школах с односменным обучением откроются дошкольные группы, которые охватят 73,5 тыс. детей. Будут построены новые детские сады", - сказал он.

Акылбек Жапаров особо отметил, что за 3 года построены 214 школ и дополнительных корпусов. В текущем году выделено 7 млрд сомов на 100 аварийных школ. К 22 ноября текущего года открыто 72 школы.

Глава кабмина остановился на проводимой работе в сфере здравоохранения.

В 2022 году закуплено 207 единиц специального оборудования для сферы здравоохранения. Закуплено 335 автотранспортных средств: 218 машин скорой помощи, 117 санитарных машин. В 2023 году были проведены строительные работы в 30 объектах здравоохранения, обновлены областные больницы, в перинатальный центр вложено 152 млн сомов.

В этом году впервые в кыргызско-турецкой больнице были проведены операции по пересадке почек, из президентского фонда выделен 1 млн долларов на специальное оборудование. В сферу медицины привлечено 101,2 млн долларов грантовой поддержки. Создано предприятие "Кыргызфармация", целью которого является обеспечение государственных организаций здравоохранения лекарствами и медицинскими изделиями по доступным ценам. Ведомству выделен 1 млрд сомов, и на сегодняшний день закуплены лекарственные средства на 600 млн сомов, заключаются прямые контракты с фармацевтическими заводами.