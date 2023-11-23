Под новым фасоном: Сотрудники "Бишкекссвет" в новой униформе

Сотрудники муниципального предприятия "Бишкексвет" теперь работают в новой осенней униформе. Об этом сообщает столичная мэрия.

По ее данным, для столичных осветителей закупили 123 комплектов формы и обуви, выдержанной в цветовой гамме предприятия: синий, серый, желтый.

Одежда обшита светоотражающей тканью, чтобы работники были в безопасности при исполнении своих служебных обязанностей на опасных участках вдоль дорог.

Главная задача спецодежды для электриков – предохранить работника от поражения током, от воздействия электрической дуги.