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Под новым фасоном: Сотрудники "Бишкекссвет" в новой униформе

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники муниципального предприятия "Бишкексвет" теперь работают в новой осенней униформе. Об этом сообщает столичная мэрия.

По ее данным, для столичных осветителей закупили 123 комплектов формы и обуви, выдержанной в цветовой гамме предприятия: синий, серый, желтый.

Одежда обшита светоотражающей тканью, чтобы работники были в безопасности при исполнении своих служебных обязанностей на опасных участках вдоль дорог.

Главная задача спецодежды для электриков – предохранить работника от поражения током, от воздействия электрической дуги.


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URL: https://www.vb.kg/433688
Теги:
Бишкек
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