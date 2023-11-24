Жээнбек Кулубаев вручил гражданке Беларуси орден "Достук"

В Минске министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев вручил орден "Достук" председателю Совета ветеранов педагогического труда Октябрьского района Любови Хвойницкой от имени президента Кыргызстана Садыра Жапарова.Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, орден вручен за вклад в развитие исторических и культурных связей между Кыргызской Республикой и Беларусью, а также за сохранение памяти войнов-кыргызстанцев, освободивших Беларусь в годы Великой Отечественной войны.

Кулубаев выразил благодарность за увековечивание подвига Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева. Хвойницкая активно проводит мероприятия по сохранению памяти участников Великой Отечественной войны в Октябрьском районе г. Минска, включая ежегодные митинги-реквием и организацию вахты памяти у памятника Дж. Асаналиева.