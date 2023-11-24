Минобороны КНДР: Мы разместим мощные войска на границе с Южной Кореей

Северная Корея расторгла соглашение о снижении напряженности в военной сфере с Южной Кореей от 19 сентября 2018 года.

"Мы откажемся от мер, предпринятых для снижения напряженности в военной сфере во всех пространствах: на суше, на море и в воздухе, и разместим мощные войска и современное вооружение в приграничных районах", - приводит заявление Минобороны КНДР ЦТАК.

В КНДР обвинили Южную Корею в "преднамеренных и провокационных маневров", которые довели ситуацию до "неконтролируемой".

Ранее Южная Корея частично приостановила выполнение соглашения 2018 года после того, как КНДР отчиталась об успешном запуске разведывательного спутника "Маллиген-1". Власти Северной Кореи назвали пуск своим законным правом на самооборону в условиях, когда страны-соседи "проводят опасные военные маневры".

В конце мая Северная Корея провела первую попытку вывести на орбиту военный разведывательный спутник "Маллиген-1" на ракете-носителе типа "Чхоллима-1", из-за проблемы в работе двигателя второй ступени ракета упала в Желтое море.

В конце августа прошла вторая неудачная попытка запуска - в этот раз проблема возникла на этапе работы третьей ступени ракеты из-за ошибки в системе аварийной самоликвидации.

На саммите в Пхеньяне в сентябре 2019 года КНДР и Южная Корея договорились создать буферные зоны в которых не будут проводиться артиллерийские стрельбы и военно-морские учения, создать совместную военную комиссию для решения проблем взаимного доверия и демонтировать в КНДР два ядерных объекта.

Источник: ASIA-Plus