"Триумф" и "Фаворит" защитят воздушное пространство Кыргызстана

В связи с эскалацией событий на Ближнем Востоке Россия приняла решение разместить на военной базе в Канте системы ПВО дальнего радиуса действия, в частности, 3PK C-400 "Триумф" или C-300 "Фаворит".

Это, однозначно, хорошая новость для Кыргызстана, поскольку на вооружении республики до сих пор стоят устаревшие советские зенитные ракетные комплексы 9K32 "Стрела-2", 9K35 "Стрела-1O", зенитные самоходные установки "Шилка" ГРАУ - 2A6, 3AK C-60, 3PK C-75M "Волхов" и C-125 "Печора". Более современными средствами противовоздушной обороны Бишкек не располагает.

На самом деле, долгие годы небо Кыргызстана фактически защищает Россия, посредством собственной боевой авиации, дислоцированной на кантской базе. Недавно этот военный объект отпраздновал свой двадцатилетний юбилей.

Торжественное мероприятие по этому поводу пришлось на дни официального визита Владимира Путина в КР и состоялось в госрезиденции "Ала-Арча" с участием президентов наших стран. Тогда же глава республики Садыр Жапаров подписал ратифицированное накануне Жогорку Кенешем соглашение о создании совместной с РФ системы противовоздушной обороны.

Согласно официальному сообщению пресс-службы государства, ратификация этого соглашения подтвердила приверженность Кыргызстана к укреплению стратегических отношений с Россией и развитию дальнейшего взаимодействия в области обороны и безопасности между двумя странами.

Теперь, когда стало известно, что Россия планирует разместить в Кыргызстане самые современные комплексы ПВО, нет сомнений, что благодаря подписанному в октябре 2023 года соглашению, наша страна получит максимально надежную защиту воздушного пространства, что во многом гарантирует защиту наших национальных интересов.

Развертывание Москвой комплексов C-З00 или C-400 в КР характеризует Россию как надежного партнера по обеспечению региональной безопасности. Предоставляя Бишкеку современные системы вооружений, наш стратегический партнер демонстрирует свою готовность защищать союзников и вносить вклад в сохранение безопасности в центральноазиатском регионе.

Российские ЗРК, которые предположительно планируют поставить в Кыргызстане, известны своим передовым потенциалом по обнаружению и перехвату авиационных целей, включая ракетное оружие, истребители и беспилотные летательные аппараты. Наличие такие "инструментов" позволит ВС РФ более эффективно защищать свои военные объекты, инфраструктуру и обслуживающий персонал в Кыргызстане. К тому же присутствие в стране такого оружия выступает в роли сдерживающего фактора против потенциальной агрессии или вторжения негосударственных структур.

Необходимо отметить, что зона боевого применения этих систем охватит несколько сопредельных государств. Так С-400 "Триумф" - зенитно-ракетный комплекс большой и средней дальности. И он может поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км, баллистические - до 60 км, на высотах до 30 и 25 км соответственно, на скорости 4,8 километров в секунду (14 Махов). Эта зенитная система может поражать одновременно до 80 целей. При этом она способна уничтожать не только ракеты и самолеты, но и вертолеты, причем на большой дальности. Высокоточные ракеты "Триумфа" летят с гиперзвуковой скоростью, что позволяет системе в считанные минуты уничтожать любые самолеты противника.

Иными словами, в случае получения Бишкеком С-400, российские ПВО будут способны перехватывать воздушные цели над Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и некоторыми провинциями Китая. Эксперты считают, что точный радиус действия системы будет определяться рядом факторов, в том числе конкретным местом расположения и ландшафтом местности. При этом дальность действия российских 3РК может быть увеличена за счет использования дополнительных систем - радиолокаторов и сетей противоракетной обороны.

Военный эксперт, полковник в отставке Анвар Сартаев считает, что создание совместной системы ПВО – это очень правильный шаг с точки зрения расширения военного сотрудничества Кыргызстана и России.

"Кантская авиабаза - это наше спасение, наша защита. Наши ПВОшники не в состоянии защитить воздушное пространство Кыргызстана, и техники нет, и специалистов нет. И самое главное при нарушении воздушного пространства КР никто из руководителей не сможет принять решение на уничтожение нарушителя воздушного пространства", - говорит Сартаев.

Он убежден, что нашим странам необходимо укреплять сотрудничество в оборонной сфере.

"Существует принцип строительства вооруженных сил, в нем прописана подконтрольность вооруженных сил и других силовых структур президенту, правительству, Жогорку Кенешу и гражданскому обществу. Но более чем за 30 лет независимости не один президент не проверил состояние вооруженных сил КР. Депутаты Жогорку Кенеша тоже истинного положения дел не знают. Правительство, которое согласно закону об обороне, несет ответственность за состояние вооруженных сил, самоустранилось. Оно не помогает, наоборот мешает. Если, не дай Бог, что случится, наши войска конечно справятся, но им нужно подкрепление людских и транспортных ресурсов. А сегодня ни один военкомат республики не в состоянии вовремя предоставить эти ресурсы. Потому что мобилизацией они не занимаются, им сверху ставят задачу по сбору денег", - отмечает эксперт.

По его словам, сотрудничество с РФ в военной сфере поможет навести порядок в вооруженных силах республики.

"Хотелось бы чтобы мы вместе с россиянами защищали границу, потому что мы сами не готовы. В армию идут неподготовленные ребята. Граждане платят налоги, на которые содержат армию, но готовы ли военные защищать своих граждан. Думаю, что сейчас с эти все сложно. И наше спасение - это военное сотрудничество с РФ", - считает Анвар Сартаев.

В любом случае, сегодня Россия остается главным союзником Кыргызстана в военной сфере, обеспечивая подготовку военных кадров республики, передавая вооружения и технику. А теперь наш стратегический партнер берет под надежную охрану и воздушное пространство республики.

Такие весомые гарантии безопасности особенно важны сегодня, когда по всей планете то и дело разгораются военные конфликты, режиссируемые странами Запада, прилагающими огромные усилия для сохранения своей гегемонии. Естественно, что для нашей страны – традиционной союзницы России – очень важно чувствовать свою защищенность во времена, когда США и их соратники делают все, чтобы разрушить мир в нашей стране и во всей Центральной Азии и, тем самым, навредить РФ. Только союзничество и партнерство с российской стороной может обеспечить нам уровень безопасности, позволяющий нашей стране и дальше жить, и развиваться в рамках собственных представлений о будущем республики.