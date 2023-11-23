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Путин на саммите G20: Стресс в мировой экономике связан не с Россией

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Стресс в мировой экономике связан не с РФ, а с действиями других крупных стран. Об этом на онлайн-саммите G20 заявил президент России Владимир Путин.

"Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств. Вливания триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему, безусловно, спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители", - отметил Владимир Путин.

В результате этой политики больше всего пострадали беднейшие страны, подчеркнул президент. И сегодня ситуация требует коллективных решений, отражающих мнение большинства членов международного сообщества.

"Сейчас ситуация в глобальной экономике, да и в мире в целом, требует коллективных, консенсусных решений, отражающих мнения подавляющего большинства международного сообщества – как развитых, так и развивающихся стран", - подчеркнул российский лидер

Со своей стороны Россия выполняет все свои обязательства в сфере экспорта продовольствия, страна остаётся одним из крупнейших экспортёров продовольствия. Москва уже направила первые корабли с бесплатным российским зерном в Африку, сообщил Путин.

Для восстановления открытого и взаимовыгодного сотрудничества нужно оптимизировать систему глобального экономического управления, прежде всего - перезапустить ВТО в полном объеме, включая арбитраж. Необходимо повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, таких как МВФ и Всемирный банк, чтобы использовать их ресурсы в интересах развития действительно нуждающихся стран.

"Мы готовы к совместной работе по решению этих актуальных задач в рамках "Двадцатки", а также других международных институтов. В том числе - в объединении БРИКС, вес и влияние которого, конечно, растет, это очевидно, особенно с учетом процесса его расширен", - рассказал президент России.

Остановился президент России и на ситуации, связанной с конфликтом на Украине. Российский лидер подчеркнул, что военные действия всегда являются трагедией.

"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной", – подчеркнул Путин. Он напомнил о том, что именно Украина "публично объявила, что она выходит из переговорного процесса".

Президент России отметил, что некоторые коллеги в своих выступлениях заявили, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России на Украине".

"Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе? Это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции - полостные операции, - действовать скальпелем по детскому телу без наркоза - это не потрясает? А то, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, - это не потрясает?", - спросил Владимир Путин.

Президент РФ заявил, что Россия готова к совместной работе по решению различных актуальных задач не только в рамках G20, но и других международных институтов, отметив, что вес и влияние БРИКС растёт с каждым днём, особенно с учётом его расширения.

Россия продолжит вносить свой вклад в сбалансированное достижение Целей устойчивого развития, сохранение климата и биоразнообразия нашей планеты, цифровую трансформацию мировой экономики, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, отметил он. В частности, Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/433705
Теги:
Владимир Путин, экономика
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