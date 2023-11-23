Депутаты в I чтении приняли законопроекты о бюджете КР на 2023 и 2024 годы

На заседании Жогорку Кенеша сегодня депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении законопроекты "О внесении изменений в Закон КР "О республиканском бюджете КР на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов", "О республиканском бюджете КР на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов". Депутаты заслушали отчет об исполнении республиканского бюджета КР за 2022 год.

По данным вопросам докладчиком выступил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Предоставляя отчет об исполнении бюджета за 2022 год, он рассказал об основных направлениях фискальной политики на 2022 год. Так, в 2022 году доходная часть бюджета составила 270 млрд сомов, расходная часть – 283 млрд. Дефицит республиканского бюджета составил 13,1 млрд сомов, на капвложения выделено 17, 6 млрд сомов.

Далее председатель кабинета министров представил информацию о проекте закона "О внесении изменений в Закон КР "О республиканском бюджете КР на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов". Как он сообщил, законопроект разработан в целях обеспечения корректировки бюджета и эффективного управления бюджетным процессом с учетом текущих изменений в социально-экономическом развитии республики. Основным фактором для внесения поправок в параметры бюджета на 2023 год явилось изменение доходной части бюджета и принятие новых социально-значимых расходных инициатив.

Общие доходы республиканского бюджета с учетом грантов государственных инвестиций в 2023 году предусматриваются в сумме 353 млрд 504 млн сомов. Общий объем расходов республиканского бюджета на 2023 год без учета финансовых активов установлен на уровне 365 млрд 559 млн сомов. Дефицит республиканского бюджета на 2023 год составит 12 млрд 54 млн сомов.

В проекте закона "О республиканском бюджете КР на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов" отмечено, что общие доходы республиканского бюджета с учетом грантов государственных инвестиций в 2024 году предусматриваются в сумме 378, 4 млрд сомов, или 30,1 % к ВВП. "Общий объем расходов республиканского бюджета на 2024 год без учета финансовых активов установлен на уровне 358,7 млрд сомов (28,5 % ВВП). Профицит республиканского бюджета на 2024 год составит 19,6 млрд сомов или 1,6 % ВВП", - сказал Акылбек Жапаров.

На вопросы депутатов ответили представители Кабинета министров КР во главе с Акылбеком Жапаровым.

Источник: Кабар