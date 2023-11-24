Погода
$ 88.80 - 89.35
€ 96.20 - 97.20

В Оше начался снос незаконных объектов, вышедших на красную линию

169  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Ош начался снос незаконных объектов, вышедших на красную линию. Сегодня работы по демонтажу незаконных объектов, установленных на тротуаре, начались по улице Алиева. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, со стороны отдела сноса Управления муниципальной собственности мэрии города Ош уже демонтировано порядка 10 незаконных объектов, среди которых ограждения и заборы, хозяйственные постройки частного сектора.

Работа по демонтажу незаконных объектов будут продолжены во всех микрорайонах города.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433710
Теги:
Ош, демонтаж
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  