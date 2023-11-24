В Оше начался снос незаконных объектов, вышедших на красную линию

В городе Ош начался снос незаконных объектов, вышедших на красную линию. Сегодня работы по демонтажу незаконных объектов, установленных на тротуаре, начались по улице Алиева. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, со стороны отдела сноса Управления муниципальной собственности мэрии города Ош уже демонтировано порядка 10 незаконных объектов, среди которых ограждения и заборы, хозяйственные постройки частного сектора.

Работа по демонтажу незаконных объектов будут продолжены во всех микрорайонах города.