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"Help The Children SKD" вручил 120 флаконов химиотерапии НЦОМиД

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Общественный благотворительный фонд "Help The Children SKD" в рамках акции "Народное Единство" организованной по случаю Всемирного Дня Ребенка, передал Национальному Центру Охраны Материнства и Детства 120 флаконов химиотерапии, включая холоксан, винкристин и аспаргеназу, на общую сумму 324 000 сом. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Президент Фонда, Елена Конева, выразила благодарность всем присутствующим и подчеркнула, что средства на закупку химиопрепаратов были собраны из благотворительных ящиков в сети столичных маркетов.

Также в рамках акции были переданы:

• Медицинский оксигенатор, используемый для реабилитации пациентов после операций, при лучевой терапии и повышенной утомляемости.

• 19 справок (7,5 л.) на донорскую кровь, жизненно важную для детей с тяжелыми кровеносными заболеваниями.

• Подарочные наборы для творчества для 100 детей.

• Продукты питания от постоянного партнера (масло, сгущенка, кетчуп и майонез).

В рамках "Народного Единства" также была создана зеленая зона с поддержкой граждан, оплативших 21 дерево, посаженное на детской площадке. Каждое дерево имеет своего мецената или волонтера – лицо или компанию, оплатившие его приобретение.

На мероприятии присутствовали профессор, доктор медицинских наук, директор НЦОМиД Шайирбек Сулайманов, коллектив врачей, меценаты и родители.


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URL: https://www.vb.kg/433712
Теги:
благотворительность, дети, онкология, Бишкек
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