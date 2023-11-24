"Help The Children SKD" вручил 120 флаконов химиотерапии НЦОМиД

Общественный благотворительный фонд "Help The Children SKD" в рамках акции "Народное Единство" организованной по случаю Всемирного Дня Ребенка, передал Национальному Центру Охраны Материнства и Детства 120 флаконов химиотерапии, включая холоксан, винкристин и аспаргеназу, на общую сумму 324 000 сом. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Президент Фонда, Елена Конева, выразила благодарность всем присутствующим и подчеркнула, что средства на закупку химиопрепаратов были собраны из благотворительных ящиков в сети столичных маркетов.
Также в рамках акции были переданы:
• Медицинский оксигенатор, используемый для реабилитации пациентов после операций, при лучевой терапии и повышенной утомляемости.
• 19 справок (7,5 л.) на донорскую кровь, жизненно важную для детей с тяжелыми кровеносными заболеваниями.
• Подарочные наборы для творчества для 100 детей.
• Продукты питания от постоянного партнера (масло, сгущенка, кетчуп и майонез).
В рамках "Народного Единства" также была создана зеленая зона с поддержкой граждан, оплативших 21 дерево, посаженное на детской площадке. Каждое дерево имеет своего мецената или волонтера – лицо или компанию, оплатившие его приобретение.
На мероприятии присутствовали профессор, доктор медицинских наук, директор НЦОМиД Шайирбек Сулайманов, коллектив врачей, меценаты и родители.