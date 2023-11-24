"Help The Children SKD" вручил 120 флаконов химиотерапии НЦОМиД

Общественный благотворительный фонд "Help The Children SKD" в рамках акции "Народное Единство" организованной по случаю Всемирного Дня Ребенка, передал Национальному Центру Охраны Материнства и Детства 120 флаконов химиотерапии, включая холоксан, винкристин и аспаргеназу, на общую сумму 324 000 сом. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Президент Фонда, Елена Конева, выразила благодарность всем присутствующим и подчеркнула, что средства на закупку химиопрепаратов были собраны из благотворительных ящиков в сети столичных маркетов.

Также в рамках акции были переданы:

• Медицинский оксигенатор, используемый для реабилитации пациентов после операций, при лучевой терапии и повышенной утомляемости.

• 19 справок (7,5 л.) на донорскую кровь, жизненно важную для детей с тяжелыми кровеносными заболеваниями.

• Подарочные наборы для творчества для 100 детей.

• Продукты питания от постоянного партнера (масло, сгущенка, кетчуп и майонез).

В рамках "Народного Единства" также была создана зеленая зона с поддержкой граждан, оплативших 21 дерево, посаженное на детской площадке. Каждое дерево имеет своего мецената или волонтера – лицо или компанию, оплатившие его приобретение.

На мероприятии присутствовали профессор, доктор медицинских наук, директор НЦОМиД Шайирбек Сулайманов, коллектив врачей, меценаты и родители.