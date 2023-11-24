В Бишкеке прошел турнир по таэквондо WT на Кубок Посла Кореи в КР

В Физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром" 19 ноября прошел 9 -й ежегодный турнир по таэквондо WT на Кубок Посла Республики Корея в Кыргызстане. На данном турнире участие приняло около 150 спортсменов с городов Бишкек, Кант, Токмок и Ош. Турнир проходил в 2 возрастных группах среди кадетов и юниоров по спаррингу (кёруги) и формальным комплексам (пхумсэ).

Победителями и призерами стали:

Среди кадетов в весовой категории до 37 кг.

1 место - Кемелов Эржан - Осмонов

2 место Быков Кирилл - Нэст

3 место - Абдимиталипов Ырыскелди - Ош, Шумкар

3 место - Дженишов Назар - СДЮШОР им РС

Среди девочек в весовой категории до 37 кг

1 место - Софиева Сахиба - СДЮШОР им РС

2 место - Купцова Злата - Нэст

3 место - Омурбекова Умида - Лидер

Среди кадетов в весовой категории до 41кг

1 место - Исаков Умар - Нэст

2 место - Сагынбаев Нурсултан - Лидер

3 место - Акматалиев Нурарсен - Барстэк

3 место - Аббасов Самир - Жолборс

Среди девочек в весовой категории до 41 кг

1 место - Садырова Хафиза - СДЮШОР им РС

2 место - Таалайбек к. Рахмат - Актив

3 место - Курманбекова Айзирек - Нэст

3 место - Айылчиева Салтанат - Барстэк

Среди кадетов в весовой категории до 45 кг.

1 место - Нышынов Байзак - Ош- Шумкар

2 место - Камчыбеков Ислам - СДЮШОР им РС

3 место - Абдурашидов Саян - Лидер

3 место - Умаралиев Акназар - Ош- Шумкар

Среди девочек в весовой категории до 44 кг.

1 место - Кудайбергенова Даяна - СДЮШОР им РС

2 место - Самурбекова Адеми - Жолборс

3 место - Адашкевич Ольга - Нэст

3 место - Жолчиева Жумасель - Актив

Среди девушек в весовой категории до 46 кг

1 место Джумабаева Алина - Нэст

2 место - Мирбекова Альбина - Нэст

3 место - Шайлообекова Наиля - Лидер

3 место - Шабданбекова Айназик - Актив

Среди юниоров в весовой категории до 48 кг

1 место - Касабаев Аман - Нэст

2 место - Ли Владимир - Лидер

3 место - Кенжебеков Рамазан - Жолборс

Среди девушек в весовой категории до 49 кг

1 место - Чоюбекова Нуриза - Актив

2 место - Алымкулова Айседора - Ош - Шумкар

3 место - Бондарь Анастасия - Нэст

3 место - Маматова Тахмина - Лидер

Среди юниоров в весовой категории до 51 кг

1 место - Сыдыков Алихан - СДЮШОР им РС

2 место - Жангирбек у. Эсентур - Актив

3 место Якушев Кирилл - Нэст

3 место - Джутанкеев Руслан - Жолборс

Среди юниоров в весовой категории до 55 кг

1 место Асымбек у. Алишер - Актив

2 место - Корчинский Демьян - Нэст

3 место - Чыныбаев Амир - Лидер

3 место - Болотбеков Алим - Ынтымак

Среди девушек в весовой категории до 57 кг

1 место - Бекмурзаева Бегимай- Лидер

2 место - Погожих Анастасия - Нэст

3 место - Эсеноманова Бегимай - СДЮШОР им РС

3 место - Насырова Элина - СДЮШОР им РС

Среди юниоров в весовой категории до 59 кг

1 место -Капаров Чынгыз - Актив

2 место - Хан Радмир - Нэст

3 место - Курманбеков Эрбол - Лидер

3 место - Бекиев Арлен - Лидер

Среди юниоров в весовой категории до 63 кг

1 место - Самидинов Нурхан - Лидер

2 место - Бондаренко Андрей- СДЮШОР им РС

3 место - Абдыев Шерзат - Барстэк

3 место - Калимов Байыш - Актив

Среди юниоров в категории пумсэ:

1 место - Айбекова Даткайым - Лидер

2 место - Самурбекова Адеми - Жолборс

3 место - Сагынбекова Аяна - СДЮШОР им РС

3 место - Швец Ангелина - Жолборс

Среди взрослых в категории пумсэ:

1 место - Махметова Ажар - Максимум

2 место - Мамедтохтиева Камила - Дрим

3 место - Ли Сан Хо - Дрим

3 место - Джумалиева Айданек - Жолборс

В общем командном зачёте выиграла команда СДЮШОР им Ратбека Санатбаева