В Бишкеке прошел турнир по таэквондо WT на Кубок Посла Кореи в КР

В Физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром" 19 ноября прошел 9 -й ежегодный турнир по таэквондо WT на Кубок Посла Республики Корея в Кыргызстане. На данном турнире участие приняло около 150 спортсменов с городов Бишкек, Кант, Токмок и Ош. Турнир проходил в 2 возрастных группах среди кадетов и юниоров по спаррингу (кёруги) и формальным комплексам (пхумсэ).
Победителями и призерами стали:
Среди кадетов в весовой категории до 37 кг.
1 место - Кемелов Эржан - Осмонов
2 место Быков Кирилл - Нэст
3 место - Абдимиталипов Ырыскелди - Ош, Шумкар
3 место - Дженишов Назар - СДЮШОР им РС
Среди девочек в весовой категории до 37 кг
1 место - Софиева Сахиба - СДЮШОР им РС
2 место - Купцова Злата - Нэст
3 место - Омурбекова Умида - Лидер
Среди кадетов в весовой категории до 41кг
1 место - Исаков Умар - Нэст
2 место - Сагынбаев Нурсултан - Лидер
3 место - Акматалиев Нурарсен - Барстэк
3 место - Аббасов Самир - Жолборс
Среди девочек в весовой категории до 41 кг
1 место - Садырова Хафиза - СДЮШОР им РС
2 место - Таалайбек к. Рахмат - Актив
3 место - Курманбекова Айзирек - Нэст
3 место - Айылчиева Салтанат - Барстэк
Среди кадетов в весовой категории до 45 кг.
1 место - Нышынов Байзак - Ош- Шумкар
2 место - Камчыбеков Ислам - СДЮШОР им РС
3 место - Абдурашидов Саян - Лидер
3 место - Умаралиев Акназар - Ош- Шумкар
Среди девочек в весовой категории до 44 кг.
1 место - Кудайбергенова Даяна - СДЮШОР им РС
2 место - Самурбекова Адеми - Жолборс
3 место - Адашкевич Ольга - Нэст
3 место - Жолчиева Жумасель - Актив
Среди девушек в весовой категории до 46 кг
1 место Джумабаева Алина - Нэст
2 место - Мирбекова Альбина - Нэст
3 место - Шайлообекова Наиля - Лидер
3 место - Шабданбекова Айназик - Актив
Среди юниоров в весовой категории до 48 кг
1 место - Касабаев Аман - Нэст
2 место - Ли Владимир - Лидер
3 место - Кенжебеков Рамазан - Жолборс
Среди девушек в весовой категории до 49 кг
1 место - Чоюбекова Нуриза - Актив
2 место - Алымкулова Айседора - Ош - Шумкар
3 место - Бондарь Анастасия - Нэст
3 место - Маматова Тахмина - Лидер
Среди юниоров в весовой категории до 51 кг
1 место - Сыдыков Алихан - СДЮШОР им РС
2 место - Жангирбек у. Эсентур - Актив
3 место Якушев Кирилл - Нэст
3 место - Джутанкеев Руслан - Жолборс
Среди юниоров в весовой категории до 55 кг
1 место Асымбек у. Алишер - Актив
2 место - Корчинский Демьян - Нэст
3 место - Чыныбаев Амир - Лидер
3 место - Болотбеков Алим - Ынтымак
Среди девушек в весовой категории до 57 кг
1 место - Бекмурзаева Бегимай- Лидер
2 место - Погожих Анастасия - Нэст
3 место - Эсеноманова Бегимай - СДЮШОР им РС
3 место - Насырова Элина - СДЮШОР им РС
Среди юниоров в весовой категории до 59 кг
1 место -Капаров Чынгыз - Актив
2 место - Хан Радмир - Нэст
3 место - Курманбеков Эрбол - Лидер
3 место - Бекиев Арлен - Лидер
Среди юниоров в весовой категории до 63 кг
1 место - Самидинов Нурхан - Лидер
2 место - Бондаренко Андрей- СДЮШОР им РС
3 место - Абдыев Шерзат - Барстэк
3 место - Калимов Байыш - Актив
Среди юниоров в категории пумсэ:
1 место - Айбекова Даткайым - Лидер
2 место - Самурбекова Адеми - Жолборс
3 место - Сагынбекова Аяна - СДЮШОР им РС
3 место - Швец Ангелина - Жолборс
Среди взрослых в категории пумсэ:
1 место - Махметова Ажар - Максимум
2 место - Мамедтохтиева Камила - Дрим
3 место - Ли Сан Хо - Дрим
3 место - Джумалиева Айданек - Жолборс
В общем командном зачёте выиграла команда СДЮШОР им Ратбека Санатбаева