Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в Азербайджан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 23 ноября с рабочим визитом прибыл в Азербайджан для участия в саммите глав государств Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Баку имени Гейдара Алиева.

На флагштоках аэропорта были вывешены флаги государств-членов СПЕКА, выстроена рота почетного караула.

Садыра Жапарова встретил первый вице-премьер-министр Эюбов Ягуб Абдулла.

В составе официальной делегации КР:

- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;

- Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев;

- Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Швейцарии - Постоянный представитель Кыргызстана при ООН и других международных организациях в г. Женева Омар Султанов;

- министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.