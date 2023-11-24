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Когда, если не сейчас! В магазинах O!Store cкидки до -80%

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Только 3 дня: 24, 25 и 26 ноября во всех магазинах O!Store умопомрачительные скидки на аксессуары и умные устройства до 80%!

Чего только нет в O!Store

Умные устройства, среди которых термосы, светильники, игрушки, пылесосы, электробритвы. Самокаты, часы, увлажнители воздуха, весы, массажёры, наушники, колонки, пауэрбанки, беспроводные зарядные устройства и многое-многое другое.

Сказать, что вы сделаете супервыгодную покупку – ничего не сказать. Просто приходите, выбирайте и забирайте, что понравится. Только имейте в виду, что количество товара по акции ограничено.

Самое время приготовить подарки

Новый год не за горами и сейчас – идеальное время подумать о подарках любимым. Купить можно сейчас, воспользовавшись скидками и спрятать до торжественного вручения.

Забронируйте стоимость по скидке

Если вам понравился товар дороже 3000 сомов, но прямо сейчас у вас нет полной суммы на покупку, оформите его в рассрочку. Выплачивать небольшими частями удобно, а рассрочка оформляется быстро без процентов и первоначального взноса.

O!Store желает вам приятных покупок.

Скидка 10% действует на аксессуары от 1501 сома и выше, 30% – от 501 до 1500 сомов, 50% – до 500 сомов, 80% – на отдельные товары. Акция не распространяется на товары бренда Awei. Пауэрбанки, наушники, колонки, беспроводные зарядные устройства, автомобильные зарядные устройства прошли процедуру обязательного подтверждения соответствия. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016


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Теги:
#O!, PR
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