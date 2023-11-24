Когда, если не сейчас! В магазинах O!Store cкидки до -80%

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Скидка 10% действует на аксессуары от 1501 сома и выше, 30% – от 501 до 1500 сомов, 50% – до 500 сомов, 80% – на отдельные товары. Акция не распространяется на товары бренда Awei. Пауэрбанки, наушники, колонки, беспроводные зарядные устройства, автомобильные зарядные устройства прошли процедуру обязательного подтверждения соответствия. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016