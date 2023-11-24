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В Бишкеке прошло мероприятие "ЭкоДиалог: молодежь за зеленые перемены"

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- ВБ
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В рамках проекта "Гармония с природой", 24 ноября 2023 года, Общественный фонд "Кыргызтек" организовал впечатляющее мероприятие под названием "ЭкоДиалог: молодежь за зеленые перемены". Студенты Международного Университета Кыргызстана выступили в качестве участников, привнося свежий взгляд и вклад в обсуждение существенных экологических проблем и путей их решения.

Основными темами дня стали актуальные экологические вопросы, возможные методы анализа и, конечно же, презентация студентами своих работ на тему: "Экологическая ситуация в стране глазами молодежи".

Особым вниманием был отмечен специальный гость мероприятия Камбаров Ильгиз, исполнительный директор объединения "Зеленый Альянс Кыргызстана", вдохновляющий рассказ которого о зеленых технологиях в Кыргызстане стал ключевым моментом в расширении горизонтов и понимании возможностей на пути к более устойчивому будущему.

Важным моментом стала церемония подведения итогов фотоконкурса, запущенного ранее ОФ "Кыргызтек" в рамках данного проекта. Победители этого конкурса были отмечены ценными призами, которые стали признанием их вклада в популяризацию вопросов окружающей среды посредством объективных фотокамер.

Общественный Фонд "Кыргызтек" выражает искреннюю благодарность всем партнерам и участникам за активное участие в данном мероприятии. Организаторы выражают надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в сфере экологии, стремясь к всеобщему благополучию и развитию экологии в Кыргызской Республике.


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URL: https://www.vb.kg/433725
Теги:
экология, Бишкек, Кыргызстан
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