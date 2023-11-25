В Бишкеке женщина взяла деньги у иностранки за визу и скрылась. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По её данным, гражданка иностранного государства Д. Х. обратилась в милицию с просьбой принять меры в отношении малознакомой гражданки по имени "Э.". В марте 2021 года войдя в доверие под предлогом помощи в получении визы в США, завладела денежными средствами в сумме 2 500 долларов и 15 тысяч сомов. После этого она скрылась в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий была задержана гражданка Б.Э, 1978 года рождения, которая была водворена в ИВС.