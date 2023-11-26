Для Чуйской области КР и Шэньси открываются перспективы сотрудничества

В городе Сиань состоялся фестиваль по обмену опытом в сфере искусства между провинцией Шэньси и странами Центральной Азии. В "Празднике красоты и гармонии во имя общего процветания" – так звучала главная тема фестиваля - приняли участие исполнители из провинции Шэньси и артисты из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана.

Китайские зрители могли насладиться особенностями музыкальных инструментов, песнями, танцами и костюмами народов Центральной Азии. Каждый номер подбирался с учетом культурной специфики, чтобы зрители могли познакомиться с культурой каждой страны и получить удовольствие от выступления.

В процессе гуманитарных обменов Китай и страны Центральной Азии непрерывно укрепляют взаимопонимание, раскрывая больше возможностей для сотрудничества.

Асель Джаманалиева, представляющая Чуйскую область Кыргызстана на фестивале, отметила, что эта провинция имеет богатую историю и культуру. Древнейшая культура Китая и кыргызская культура проникнуты человеколюбием и идут навстречу друг другу.

И, по мнению Асель Джаманалиевой, в сфере культуры для Чуйской области и провинции Шэньси открываются широкие перспективы для обменов и сотрудничества.

Главным организатором мероприятия выступило народное правительство провинции Шэньси.